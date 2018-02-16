Forbes признал Павла Дурова долларовым миллиардером

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  • Фото: durov / instagram.com
Forbes признал Павла Дурова долларовым миллиардером

Forbes признал Павла Дурова долларовым миллиардером

Forbes признал Павла Дурова долларовым миллиардером
  • Фото: durov / instagram.com

    • Основатель соцсети «ВКонтакте» и месенджера Telegram Павел Дуров стал долларовым миллиардером, решил журнал Forbes.

    Согласно подсчетам Forbes, Павел Дуров сейчас является обладателем состояния не менее чем в 1,7 млрд долларов.

    Forbes: «Даже по самым консервативным оценкам Forbes, Telegram стоит более $1 млрд, а его создатель Павел Дуров — долларовый миллиардер. По предварительным оценкам Forbes, состояние основателя Telegram составляет не менее $1,7 млрд. И возможности роста еще не исчерпаны».

    В апреле 2017 года русский Forbes внес Дурова в последнюю строчку рейтинга богатейших бизнесменов России, оценив его состояние в 950 млн долларов.

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