Forbes признал Павла Дурова долларовым миллиардером

Основатель соцсети «ВКонтакте» и месенджера Telegram Павел Дуров стал долларовым миллиардером, решил журнал Forbes.
Согласно подсчетам Forbes, Павел Дуров сейчас является обладателем состояния не менее чем в 1,7 млрд долларов.
Forbes: «Даже по самым консервативным оценкам Forbes, Telegram стоит более $1 млрд, а его создатель Павел Дуров — долларовый миллиардер. По предварительным оценкам Forbes, состояние основателя Telegram составляет не менее $1,7 млрд. И возможности роста еще не исчерпаны».
В апреле 2017 года русский Forbes внес Дурова в последнюю строчку рейтинга богатейших бизнесменов России, оценив его состояние в 950 млн долларов.
Forbes: «Даже по самым консервативным оценкам Forbes, Telegram стоит более $1 млрд, а его создатель Павел Дуров — долларовый миллиардер. По предварительным оценкам Forbes, состояние основателя Telegram составляет не менее $1,7 млрд. И возможности роста еще не исчерпаны».
В апреле 2017 года русский Forbes внес Дурова в последнюю строчку рейтинга богатейших бизнесменов России, оценив его состояние в 950 млн долларов.
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