Гребенщиков назвал «ложью» сценарий фильма Серебренникова о Цое

Певцу и композитору Борису Гребенщикову не понравился сценарий к фильму Кирилла Серебренникова «Лето», посвященном Виктору Цою.
Сценарий картины о легенде советского рока — «ложь от начала до конца», заявил Гребенщиков журналистам на мероприятии, посвященном презентации своего нового музыкального альбома. Он сказал, что в сценарии представлены «сегодняшние московские хипстеры», тогда как в начале 80-х годов, когда происходит действие фильма, рок-музыканты жили совсем по-другому, передает ТАСС.
Борис Гребенщиков, музыкант: «Человек, который писал этот сценарий, он даже не был на этой планете. У него совсем другое в голове. Он не понимает, как люди могут жить так. Будь он в те времена, он служил бы в КГБ».
Сюжет фильма «Лето» картины основан на малоизвестных фактах биографии Цоя. Действие разворачивается летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Основная сюжетная коллизия фильма — история знакомства и отношений 19-летнего Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи, а также становление ленинградского рок-клуба и запись первого альбома Цоя. Сценаристами «Лета» выступили Михаил Идов и Лили Идова.
Дата выхода фильма в России пока неизвестна. Прошлым летом сообщалось, что съемки решено заморозить, поскольку режиссер Кирилл Серебренников находится под домашним арестом. Его обвиняют в хищении бюджетных денег, выделенных на культурный проект «Платформа». Сумма ущерба составила 133 млн рублей.
Борис Гребенщиков, музыкант: «Человек, который писал этот сценарий, он даже не был на этой планете. У него совсем другое в голове. Он не понимает, как люди могут жить так. Будь он в те времена, он служил бы в КГБ».
Сюжет фильма «Лето» картины основан на малоизвестных фактах биографии Цоя. Действие разворачивается летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Основная сюжетная коллизия фильма — история знакомства и отношений 19-летнего Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи, а также становление ленинградского рок-клуба и запись первого альбома Цоя. Сценаристами «Лета» выступили Михаил Идов и Лили Идова.
Дата выхода фильма в России пока неизвестна. Прошлым летом сообщалось, что съемки решено заморозить, поскольку режиссер Кирилл Серебренников находится под домашним арестом. Его обвиняют в хищении бюджетных денег, выделенных на культурный проект «Платформа». Сумма ущерба составила 133 млн рублей.
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