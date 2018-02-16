Посольства в Москве получили письма с порошком от имени депутата Госдумы

Столичная полиция ищет злоумышленников, разославших в иностранные посольства конверты с белым порошком.
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При этом в конверты были вложены письма, составленные от имени депутата Госдумы Сергея Железняка. По разным данным, послания получили посольства Нидерландов, Чехии, Болгарии, Канады и некоторых других стран.
Сам Железняк уже заявил, что не имеет никакого отношения к отправленным в посольства письмам. Послания депутат назвал фальшивкой и провокацией, передает ТАСС.
Полиция же провела исследование порошка. Установлено, что никакой опасности вещество не представляет.
Сам Железняк уже заявил, что не имеет никакого отношения к отправленным в посольства письмам. Послания депутат назвал фальшивкой и провокацией, передает ТАСС.
Полиция же провела исследование порошка. Установлено, что никакой опасности вещество не представляет.
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