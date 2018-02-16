От ситца до второй кожи: история костюмов для фигуристов

Российские фигуристы в Пчёнчхане выступают не в форме, а в костюмах — без символики. Поэтому россиянам не пришлось переодеваться в нейтральный серый, и, по-сути , менять свою программу. Ведь костюм в фигурном катании — часть образа, который тоже оценивают судьи.

К костюмам фигуристов судьи нередко предъявляют не меньше требований, чем к техническим элементам. Корреспондент НТВ Иван Трушкин вспомнил, как менялась спортивная мода.



Диктор советского телевидения: «И даже в их костюмах чувствуется сила и уверенность. Они действительно сильны!»



Не всегда нужно слушать, что говорят комментаторы. 1980 год: Ирина Роднина и Александр Зайцев катаются на Олимпиаде в Лейк-Плейсиде. Это их третьи игры, здесь они тоже получат золото. Но костюмы паре уверенности в этот момент не добавляют.



Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ: «У нас верх был не из тянущейся, а из такой блестящей ткани. И мы закончили программу, у меня в руки его рукав, а у него в руке — мой рукав. То есть такое растяжение было».



Другой номер — «Калинка», 69-й год: с материалами совсем туго, хорошие тянущиеся ткани везут из-за границы, это дефицит. И Роднина в платье из простого советского ситца. Эти мучения с подбором костюма — тема, кстати, не только женская. Поначалу мужчины катались во фраках и их вариациях, а потом уже надо было соответствовать партнершам. Но, будем честными, приковывают взгляды все же не мужчины. И если в 30-е юбка в пол еще была позволительна, то чем дальше двигался спорт, тем все более коротким становилось это маленькое (и не всегда черное) платье. Сейчас научились делать вставки телесного цвета: издалека выглядит, будто партнерша оголилась, но нет, это нам кажется: 51% тела должен быть закрыт.



Ольга Оськина, художник по костюмам: «Откровенность, наверное, не меняется. Ну, конечно, раньше платья были более закрытые, более скромные. Сейчас более откровенные, но пик сексуальности прошел».



Костюм должен быть для спортсмена второй кожей, и делает его необязательно какой-то специальный модельер. Для фигуристов шили и Вера Вонг, и Слава Зайцев. Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова вспоминает, что процесс это был нелегкий.



Наталья Бестемьянова, олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду, 4-х кратная чемпионка мира: «Лучшие мастера мастерских Большого театра, извините за тавтологию, и Вячеслав Михайлович Зайцев — все собирались на примерку. После первой тренировки мы приезжали, иногда очень подолгу стояли у зеркала на примерке. Просто до обморока, чтобы ничего не морщилось. Ткани были другие».



Когда с тканями проблем не стало, задача усложнилась: стали появляться уже кристаллы, поначалу впивавшиеся в руки партнеров до крови. Закрепить их должны отменно: если элемент костюма падает на лед, будут штрафные баллы. А вообще партнерша должна немного блестеть: это и мода, и для телевизионной картинки хорошо.



В России костюмчик из бифлекса и лайкры может стоить тысяч 50 рублей. Для Нью-Йорка это еще дешево: за платье на сезон спортсмены отдают тысячи долларов.



Таня Басс, дизайнер костюмов для фигурного катания: «Никакого полиэстера! Мои костюмы очень дорогие. Но покупатели надевают, и понимаю, почему цена такая! Где надо, костюм подтягивает тебя, ткань дышит, все сидит как влитое. Если не нравится цена, что ж, покупайте легинсы для йоги и радуйтесь».



Совет, кстати, ценный. Как знать, до чего ледовая мода дойдет лет через десять.