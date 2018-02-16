Туроператоры отказываются от чартеров

Туроператоры в России стали отдавать предпочтение регулярным рейсам.
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные одного из сервисов бронирования, если в 2012-м регулярными рейсами отправляли лишь 26% организованных туристов, то сейчас это уже больше половины.
Участники рынка объясняют: чартерные перевозки сокращаются. Свою роль сыграла и история с «ВИМ-Авиа». После случившегося коллапса, Росавиация ужесточила правила допуска на рейсы для чартерных перевозчиков, и им пришлось урезать свои полетные программы.
Что касается цен, то туры с регулярными рейсами выходят дороже на 15–20%.
Участники рынка объясняют: чартерные перевозки сокращаются. Свою роль сыграла и история с «ВИМ-Авиа». После случившегося коллапса, Росавиация ужесточила правила допуска на рейсы для чартерных перевозчиков, и им пришлось урезать свои полетные программы.
Что касается цен, то туры с регулярными рейсами выходят дороже на 15–20%.
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