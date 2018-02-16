В пермской больнице проведут ремонт после скандала с найденными в туалете медкартами

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  • Фото: Кочевская жизнь / vk.com
В пермской больнице проведут ремонт после скандала с найденными в туалете медкартами

В пермской больнице проведут ремонт после скандала с найденными в туалете медкартами

В пермской больнице проведут ремонт после скандала с найденными в туалете медкартами
  • Фото: Кочевская жизнь / vk.com

    • Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков отметил изменения к лучшему в районной больнице в селе Кочево, где ранее обнаружил в туалете медицинские карты вместо туалетной бумаги.

    Пермский омбудсмен вновь посетил больницу, где медкарты использовали как туалетную бумагу. Павел Миков отметил, что после скандала в туалете медучреждения навели порядок, мусор с территории больницы вывезен, пациенты жалоб не предъявляют. Более того, в стационаре запланирован ремонт. Средства на это выделили в Министерстве здравоохранения Пермского края.

    Павел Миков, уполномоченный по правам человека в Пермском крае: «Только что посетил Кочевскую районную больницу. И. о. главного врача Александр Лобанов сопровождал и показывал изменения. Перемены в лучшую сторону. Можем ведь, когда захотим!»

    В январе во время визита в медучреждение в туалете общего пользования вместо туалетной бумаги Миков обнаружил пачку медицинских документов, содержащих персональные данные пациентов. Он опубликовал фото с комментарием в соцсетях. После этого министерство здравоохранения Пермского края начало проверку.

    В результате главный врач стационара был уволен «в связи с невыполнением обязанностей».

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