Трехэтажное офисное здание загорелось в подмосковных Химках

В МЧС сообщают, что площадь пожара в промзоне в Химках составляет 2 тысячи квадратных метров.

Крупный пожар произошел в подмосковных Химках на территории складских комплексов, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.



Отмечается, что горит складской комплекс в трехэтажном здании, размер которого 150 на 50 кв. м. Площадь пожара достигла 2 тыс. квадратных метров.



Информации о погибших и пострадавших не поступало.