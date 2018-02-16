Трехэтажное офисное здание загорелось в подмосковных Химках

В МЧС сообщают, что площадь пожара в промзоне в Химках составляет 2 тысячи квадратных метров.
Крупный пожар произошел в подмосковных Химках на территории складских комплексов, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.
Отмечается, что горит складской комплекс в трехэтажном здании, размер которого 150 на 50 кв. м. Площадь пожара достигла 2 тыс. квадратных метров.
Информации о погибших и пострадавших не поступало.
Отмечается, что горит складской комплекс в трехэтажном здании, размер которого 150 на 50 кв. м. Площадь пожара достигла 2 тыс. квадратных метров.
Информации о погибших и пострадавших не поступало.
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