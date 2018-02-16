Трехэтажное офисное здание загорелось в подмосковных Химках. Московская область, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрехэтажное офисное здание загорелось в подмосковных Химках

Трехэтажное офисное здание загорелось в подмосковных Химках

комментировать
Трехэтажное офисное здание загорелось в подмосковных Химках

Трехэтажное офисное здание загорелось в подмосковных Химках

Трехэтажное офисное здание загорелось в подмосковных Химках

    В МЧС сообщают, что площадь пожара в промзоне в Химках составляет 2 тысячи квадратных метров.

    Крупный пожар произошел в подмосковных Химках на территории складских комплексов, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

    Отмечается, что горит складской комплекс в трехэтажном здании, размер которого 150 на 50 кв. м. Площадь пожара достигла 2 тыс. квадратных метров.

    Информации о погибших и пострадавших не поступало.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru