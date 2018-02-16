В Екатеринбурге женщина получила ожоги обеих ног после прорыва теплотрассы

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В Екатеринбурге женщина получила ожоги обеих ног после прорыва теплотрассы

В Екатеринбурге женщина получила ожоги обеих ног после прорыва теплотрассы

Информацию в СМИ о коммунальной аварии в Екатеринбурге, в которой пострадала прохожая, изучают сотрудники прокуратуры.

Инцидент произошел в жилом секторе на одной из улиц в Екатеринбурге. В результате аварии на сетях теплоснабжения ожоги обеих ног получила женщина 1940 года рождения.

Сейчас пострадавшая находится в больнице. А коммунальщики устраняют последствия аварии. В дальнейшем будет проведено обследование состояния коммунальных сетей, сообщили в обслуживающей компании.

Прокуратура намерена запросить документы о состоянии здоровья пожилой женщины для установления причиненного ей вреда здоровью, передает РИА Новости.

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