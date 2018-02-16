Сноубордиста Олюнина прооперируют в Пхёнчхане после падения и перелома

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  • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков
Сноубордиста Олюнина прооперируют в Пхёнчхане после падения и перелома

Сноубордиста Олюнина прооперируют в Пхёнчхане после падения и перелома

Сноубордиста Олюнина прооперируют в Пхёнчхане после падения и перелома
  • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков

    • Серебряный призер Олимпиады-2014 российский сноубордист Николай Олюнин, получивший перелом ноги во время полуфинала в борд-кроссе на Олимпиаде в Пхёнчхане, будет прооперирован.

    У сноубордиста Николая Олюнина — серьезный перелом, требуется операция, сообщил РИА Новости президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

    Денис Тихомиров, президент ФСР: «По-прежнему осадок после тяжелой травмы Николая Олюнина. Ждали медали, и такое случилось c ним, к сожалению. У Николая серьезный перелом, в ближайшее время ему предстоит операция здесь».

    Олюнин получил травму накануне во время прохождения дистанции в полуфинале олимпийского турнира по борд-кроссу. После падения он не смог подняться сам и покинул трассу на носилках, а затем был отправлен в больницу. Атлет получил перелом голени. В тренерском штабе предположили, что сноубордиста могли толкнуть.

    смотретьСломавший на Олимпиаде ногу сноубордист Олюнин извинился перед болельщиками
    Сломавший на Олимпиаде ногу сноубордист Олюнин извинился перед болельщиками
    Сразу после падения Николай Олюнин прямо в машине скорой помощи записал видеообращение, в котором извинился перед зрителями за то, что не смог побороться за медаль.

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