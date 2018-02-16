Сноубордиста Олюнина прооперируют в Пхёнчхане после падения и перелома

Серебряный призер
Олимпиады-2014 российский сноубордист Николай Олюнин, получивший перелом ноги во время полуфинала в борд-кроссе на Олимпиаде в Пхёнчхане, будет прооперирован.
У сноубордиста Николая Олюнина — серьезный перелом, требуется операция, сообщил РИА Новости президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.
Денис Тихомиров, президент ФСР: «По-прежнему осадок после тяжелой травмы Николая Олюнина. Ждали медали, и такое случилось c ним, к сожалению. У Николая серьезный перелом, в ближайшее время ему предстоит операция здесь».
Олюнин получил травму накануне во время прохождения дистанции в полуфинале олимпийского турнира по борд-кроссу. После падения он не смог подняться сам и покинул трассу на носилках, а затем был отправлен в больницу. Атлет получил перелом голени. В тренерском штабе предположили, что сноубордиста могли толкнуть.
Сразу после падения Николай Олюнин прямо в машине скорой помощи записал видеообращение, в котором извинился перед зрителями за то, что не смог побороться за медаль.
Денис Тихомиров, президент ФСР: «По-прежнему осадок после тяжелой травмы Николая Олюнина. Ждали медали, и такое случилось c ним, к сожалению. У Николая серьезный перелом, в ближайшее время ему предстоит операция здесь».
Олюнин получил травму накануне во время прохождения дистанции в полуфинале олимпийского турнира по борд-кроссу. После падения он не смог подняться сам и покинул трассу на носилках, а затем был отправлен в больницу. Атлет получил перелом голени. В тренерском штабе предположили, что сноубордиста могли толкнуть.
Сразу после падения Николай Олюнин прямо в машине скорой помощи записал видеообращение, в котором извинился перед зрителями за то, что не смог побороться за медаль.
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