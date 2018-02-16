В США арестован человек, пугавший в соцсетях второй бойней во Флориде

Власти американского штата Южная Каролина арестовали автора поста в социальных сетях, угрожавшего учинить в одной из школ на юге Флориды расправу по подобию убийства 17 человек в городе Паркленд.
Власти Южной Каролины арестовали автора поста, в котором было размещено послание «Раунд 2 Флориды — завтра». Заявление было проиллюстрировано снимком человека в темной одежде в маске и с полуавтоматической винтовкой в руке. Об этом сообщается на странице управления шерифа округа Броуард (штат Флорида) в Twitter.
Отмечается, что после публикации анонимки в соцсетях началась паника: люди пересылали друг другу это фото и договаривались не приводить детей в школы. Полицейские замерили, что начали мониторить публикации с угрозами и будут арестовывать их авторов.
Управление шерифа округа Броуард (штат Флорида): «Наблюдение ведется за всеми постами на предмет нарушения законов или создания угрозы общественной безопасности. Запомните, что на такого рода послания следует обращать внимание правоохранительных органов. Они будут проводить мониторинг, расследование и стараться установить источник».
Напомним, что жертвами стрельбы в школе во Флориде стали 17 человек. Виновным признал себя 19-летний Николас Круз, который ранее был исключен из школы за нарушения дисциплины. Юноша был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15. А ранее активно выкладывал в Сеть угрозы, писал, что скоро совершит массовое убийство и демонстрировал, что вооружен до зубов. Накануне Круз впервые предстал перед судом
Президент США Дональд Трамп в своем заявлении по поводу трагедии назвал преступление «актом насилия и ненависти» и пообещал «разобраться с проблемой психических заболеваний», однако не предложил ограничить продажу оружия в стране.
Отмечается, что после публикации анонимки в соцсетях началась паника: люди пересылали друг другу это фото и договаривались не приводить детей в школы. Полицейские замерили, что начали мониторить публикации с угрозами и будут арестовывать их авторов.
Управление шерифа округа Броуард (штат Флорида): «Наблюдение ведется за всеми постами на предмет нарушения законов или создания угрозы общественной безопасности. Запомните, что на такого рода послания следует обращать внимание правоохранительных органов. Они будут проводить мониторинг, расследование и стараться установить источник».
Напомним, что жертвами стрельбы в школе во Флориде стали 17 человек. Виновным признал себя 19-летний Николас Круз, который ранее был исключен из школы за нарушения дисциплины. Юноша был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15. А ранее активно выкладывал в Сеть угрозы, писал, что скоро совершит массовое убийство и демонстрировал, что вооружен до зубов. Накануне Круз впервые предстал перед судом
Президент США Дональд Трамп в своем заявлении по поводу трагедии назвал преступление «актом насилия и ненависти» и пообещал «разобраться с проблемой психических заболеваний», однако не предложил ограничить продажу оружия в стране.
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