В порту Владивостока загорелся корабль Тихоокеанского флота. Владивосток, корабли и суда, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ порту Владивостока загорелся корабль Тихоокеанского флота

В порту Владивостока загорелся корабль Тихоокеанского флота

комментировать
  • Фото: vl.ru
В порту Владивостока загорелся корабль Тихоокеанского флота

В порту Владивостока загорелся корабль Тихоокеанского флота

В порту Владивостока загорелся корабль Тихоокеанского флота
  • Фото: vl.ru

    • Спасатели сегодня несколько часов тушили пожар в порту Владивостока — там горел большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников».

    Как сообщили в Морском спасательном центре, огонь на судне вспыхнул в машинно-котельном отделении, по предварительным данным, во время сварочных работ. Жертв и пострадавших нет. Пламя вовремя заметили, и с корабля успели эвакуировать более ста человек.

    Сейчас пожарные проливают конструкции. Ущерб от инцидента незначительный: «Маршал Шапошников» уже два года стоит в порту на ремонте, поэтому вооружение, важные механизмы и приборы с него сняли.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru