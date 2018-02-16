В порту Владивостока загорелся корабль Тихоокеанского флота

Спасатели сегодня несколько часов тушили пожар в порту Владивостока — там горел большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников».

Как сообщили в Морском спасательном центре, огонь на судне вспыхнул в машинно-котельном отделении, по предварительным данным, во время сварочных работ. Жертв и пострадавших нет. Пламя вовремя заметили, и с корабля успели эвакуировать более ста человек.



Сейчас пожарные проливают конструкции. Ущерб от инцидента незначительный: «Маршал Шапошников» уже два года стоит в порту на ремонте, поэтому вооружение, важные механизмы и приборы с него сняли.