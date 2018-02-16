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    Скелетонист Трегубов взял серебро Олимпиады в Пхёнчхане

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    • Фото: Reuters © 2018, Arnd Wiegmann
    Скелетонист Трегубов взял серебро Олимпиады в Пхёнчхане

    Скелетонист Трегубов взял серебро Олимпиады в Пхёнчхане

    Скелетонист Трегубов взял серебро Олимпиады в Пхёнчхане
  • Фото: Reuters © 2018, Arnd Wiegmann

    • Российский скелетонист Никита Трегубов стал серебряным призером Олимпийских игр в Пхёнчхане.

    Россиянин Никита Трегубов занял второе место в соревнованиях скелетонистов на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. По сумме четырех попыток российский спортсмен, выступающий на Играх под нейтральным флагом, показал результат 3 минуты 22,18 секунды. Таким образом, в копилке сборной «олимпийцев из России» теперь есть две серебряные и четыре бронзовые медали.

    Олимпийским чемпионом стал Юн Сун Бин из Южной Кореи. Бронзу завоевал британец Доминик Парсонс.

    Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхёнчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia («Спортсмен-олимпиец из России»).

    XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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