Скелетонист Трегубов взял серебро Олимпиады в Пхёнчхане

Российский скелетонист Никита Трегубов стал серебряным призером Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Россиянин Никита Трегубов занял второе место в соревнованиях скелетонистов на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. По сумме четырех попыток российский спортсмен, выступающий на Играх под нейтральным флагом, показал результат 3 минуты 22,18 секунды. Таким образом, в копилке сборной «олимпийцев из России» теперь есть две серебряные и четыре бронзовые медали.



Олимпийским чемпионом стал Юн Сун Бин из Южной Кореи. Бронзу завоевал британец Доминик Парсонс.



Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхёнчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia («Спортсмен-олимпиец из России»).



XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

