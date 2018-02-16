Пекин отметил наступление года Желтой собаки 4-часовым световым шоу: видео

Сегодня наступил Новый год по китайскому календарю. Его отмечают во многих странах, в том числе и в России.

Официальным этот праздник является именно в Китае и называется там Весенним фестивалем. В Пекине он открылся грандиозным шоу, которое длилось больше четырех часов. Это шоу по телевизору смотрят практически все жители страны. Один из самых красочных моментов — запуск фейерверков. Считается, что яркие огни должны отпугнуть злых духов.



В Китае Новый год — по-настоящему семейный праздник. Впереди у жителей страны семь выходных, и большинство проводит эти дни именно дома. Новый год, наступивший по лунному календарю — это год Желтой собаки. Считается, что она принесет счастье и благополучие тем, кто будет предан своему делу и своим близким.