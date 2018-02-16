В Роскомнадзоре объяснили порядок блокировки групп о нападениях в школах

Глава Роскомнадзора прокомментировал инициативу депутатов Госдумы блокировать в соцсетях группы, посвященные нападениям на школы.
Вопрос о контроле над социальными сетями с целью выявления сообществ, посвященных нападениям на школы, может быть решен только тогда, когда будет принят закон о блокировке сайтов, склоняющих детей и подростков к насилию. Такое заявление сделал глава Роскомнадзора Александр Жаров в ответ на просьбу депутатов Госдумы заблокировать ряд так называемых «колумбайн-сообществ» — групп, в которых общаются поклонники подростков, устроивших в 1999 году стрельбу в американской школе «Колумбайн».
Напомним, вопрос о мониторинге этих групп или их запрете возник после того, как выяснилось, что подростки, в январе напавшие с оружием на школы в Перми и Улан-Удэ, были подписчиками этих групп.
С предложением блокировать такие группы выступила член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова. Она также предложила создать в Роскомнадзоре департамент, который бы отвечал за поиск и блокировку подобных сообществ в соцсетях.
Из письма Александра Жарова: «Вопрос проведения мониторинга информационного пространства на предмет выявления указанной в Вашем письме информации целесообразно решать после внесения соответствующих поправок в статью 15.1 Федерального закона №149-ФЗ и определения федерального органа исполнительной власти уполномоченного на принятие решений о признании такой информации запрещенной».
Жаров уточнил, что разработкой поправок в закон «Об информации» занимается вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Поправки должны разрешить надзорным органам во внесудебном порядке блокировать интернет-ресурсы, склоняющие детей и подростков к совершению преступлений. Глава Роскомнадзора также сообщил, что ведомство обсуждает с администрацией соцсети «ВКонтакте» возможность удалить часть контента из подобных групп.
Напомним, вопрос о мониторинге этих групп или их запрете возник после того, как выяснилось, что подростки, в январе напавшие с оружием на школы в Перми и Улан-Удэ, были подписчиками этих групп.
С предложением блокировать такие группы выступила член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова. Она также предложила создать в Роскомнадзоре департамент, который бы отвечал за поиск и блокировку подобных сообществ в соцсетях.
Из письма Александра Жарова: «Вопрос проведения мониторинга информационного пространства на предмет выявления указанной в Вашем письме информации целесообразно решать после внесения соответствующих поправок в статью 15.1 Федерального закона №149-ФЗ и определения федерального органа исполнительной власти уполномоченного на принятие решений о признании такой информации запрещенной».
Жаров уточнил, что разработкой поправок в закон «Об информации» занимается вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Поправки должны разрешить надзорным органам во внесудебном порядке блокировать интернет-ресурсы, склоняющие детей и подростков к совершению преступлений. Глава Роскомнадзора также сообщил, что ведомство обсуждает с администрацией соцсети «ВКонтакте» возможность удалить часть контента из подобных групп.
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