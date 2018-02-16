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    В Госдепартаменте США рассказали о «продуктивных» переговорах с Эрдоганом

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    В Госдепартаменте США рассказали о «продуктивных» переговорах с Эрдоганом

    В Госдепартаменте США рассказали о «продуктивных» переговорах с Эрдоганом

    Переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана были продуктивными, заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

    США считают, что встреча госсекретаря Рекса Тиллерсона и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре прошла продуктивно, сообщил РИА Новости представитель внешнеполитического ведомства страны.

    Представитель Госдепартамента США: «Они провели продуктивный и открытый разговор о взаимовыгодном пути продвижения
    отношений США и Турции. Мы рассчитываем на дальнейший прогресс в переговорах с нашим важным союзником по НАТО в завтрашних переговорах с министром иностранных дел Чавушоглу».

    Источник агентства в администрации турецкого лидера сообщил, что темами переговоров стали ситуация в Сирии и Ираке и борьба с терроризмом.

    Источник: «Эрдоган и Тиллерсон обсудили региональные проблемы, прежде всего Сирию и Ирак, а также двусторонние отношения и борьбу с терроризмом. Ожидания Турции по этим темам были открыто переданы американской стороне».

    Отмечается также, что переговоры Эрдогана с Тиллерсоном, который прибыл в Анкару в рамках своего ближневосточного турне, продолжались более трех часов.

    смотретьИз-за турецкой операции район Африна покинули две тысячи человек
    Из-за турецкой операции район Африна покинули две тысячи человек
    Между Турцией и США сохраняются напряженные отношения из-за поддержки, оказываемой США силам самообороны сирийских курдов. Анкара считает курдские отряды террористической группировкой. Вашингтон объясняет свои действия борьбой с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ). Напомним, с 20 января Турция ведет против формирований курдов в сирийском Африне военную операцию «Оливковая ветвь». А мэр Анкары на днях внес в городской парламент предложение переименовать улицу, на которой находится посольство США, в улицу Оливковой ветви.

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