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    Участники «Ты супер!» отметили свой первый праздник на проекте. НТВ, Ты супер, дети и подростки, торжества и праздники, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастники «Ты супер!» отметили свой первый праздник на проекте

    Участники «Ты супер!» отметили свой первый праздник на проекте

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    Участники «Ты супер!» отметили свой первый праздник на проекте

    Участники «Ты супер!» отметили свой первый праздник на проекте

    Участники «Ты супер!» отметили свой первый праздник на проекте

      Участники проекта «Ты супер!» с размахом отметили День святого Валентина. Несмотря на все тяготы и невзгоды, главные слова в этот день звучали в адрес родных и самых близких.

      Они вместе уже целый месяц: поют, танцуют, репетируют. Им уже хочется праздника, и День влюбленных стал отличным поводом. Сердечки и поцелуйчики, мишура и конфетти. Открытки с признаниями — девочки мальчикам пишут о мужестве, мальчики девочкам — о красоте.

      А тринадцатилетняя Марина Ефимова из Брянской области пишет о своей любви… маме. Маму Марины давно лишили родительских прав, а девочка живет в детском доме. Но Марина верит, что когда-нибудь мама бросит пить, и они будут вместе. Пока же они общаются только по телефону.

      Марина Ефимова: «Она мне позвонила и сказала: удачи тебе в этом проекте. Чтобы ты порвала здесь всех».

      Обычно маму Марины даже не пускают в детский дом, потому что она приходит пьяной. Но перед отъездом дочери в Москву на конкурс все было по-другому.

      Марина Ефимова: «Хорошо было — от нее вкусно пахло. Не куревом, не самогонкой. Все было опрятно. Рассказала, что после сразу поедет в суд, потому что она алименты не платит, и сказала, что ее могут посадить. Но я сказала: мам, не переживай, все будет хорошо, и думай о хорошем».

      Марина очень любит маму и скучает по ней. Но еще девочка безмерно благодарна детскому дому, который стал для нее родным.

      Марина Ефимова: «Я была накормлена, одета. Меня отдали в этот детский дом. И мне тут хорошо, нравится. Если бы я была дома, я бы не оказалась в таком невероятном проекте. Спасибо этому детскому дому».

      Марина очень хочет помочь маме исправиться, поэтому открытку с самыми важными и нежными словами посылает именно ей.
      Подробности — в видеодневнике корреспондента НТВ Анастасии Пак.

      Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 17 февраля, в 20:00.

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