Участники «Ты супер!» отметили свой первый праздник на проекте

Участники проекта «Ты супер!» с размахом отметили День святого Валентина. Несмотря на все тяготы и невзгоды, главные слова в этот день звучали в адрес родных и самых близких.
Они вместе уже целый месяц: поют, танцуют, репетируют. Им уже хочется праздника, и День влюбленных стал отличным поводом. Сердечки и поцелуйчики, мишура и конфетти. Открытки с признаниями — девочки мальчикам пишут о мужестве, мальчики девочкам — о красоте.
А тринадцатилетняя Марина Ефимова из Брянской области пишет о своей любви… маме. Маму Марины давно лишили родительских прав, а девочка живет в детском доме. Но Марина верит, что когда-нибудь мама бросит пить, и они будут вместе. Пока же они общаются только по телефону.
Марина Ефимова: «Она мне позвонила и сказала: удачи тебе в этом проекте. Чтобы ты порвала здесь всех».
Обычно маму Марины даже не пускают в детский дом, потому что она приходит пьяной. Но перед отъездом дочери в Москву на конкурс все было по-другому.
Марина Ефимова: «Хорошо было — от нее вкусно пахло. Не куревом, не самогонкой. Все было опрятно. Рассказала, что после сразу поедет в суд, потому что она алименты не платит, и сказала, что ее могут посадить. Но я сказала: мам, не переживай, все будет хорошо, и думай о хорошем».
Марина очень любит маму и скучает по ней. Но еще девочка безмерно благодарна детскому дому, который стал для нее родным.
Марина Ефимова: «Я была накормлена, одета. Меня отдали в этот детский дом. И мне тут хорошо, нравится. Если бы я была дома, я бы не оказалась в таком невероятном проекте. Спасибо этому детскому дому».
Марина очень хочет помочь маме исправиться, поэтому открытку с самыми важными и нежными словами посылает именно ей.
Подробности — в видеодневнике корреспондента НТВ Анастасии Пак.
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 17 февраля, в 20:00.
А тринадцатилетняя Марина Ефимова из Брянской области пишет о своей любви… маме. Маму Марины давно лишили родительских прав, а девочка живет в детском доме. Но Марина верит, что когда-нибудь мама бросит пить, и они будут вместе. Пока же они общаются только по телефону.
Марина Ефимова: «Она мне позвонила и сказала: удачи тебе в этом проекте. Чтобы ты порвала здесь всех».
Обычно маму Марины даже не пускают в детский дом, потому что она приходит пьяной. Но перед отъездом дочери в Москву на конкурс все было по-другому.
Марина Ефимова: «Хорошо было — от нее вкусно пахло. Не куревом, не самогонкой. Все было опрятно. Рассказала, что после сразу поедет в суд, потому что она алименты не платит, и сказала, что ее могут посадить. Но я сказала: мам, не переживай, все будет хорошо, и думай о хорошем».
Марина очень любит маму и скучает по ней. Но еще девочка безмерно благодарна детскому дому, который стал для нее родным.
Марина Ефимова: «Я была накормлена, одета. Меня отдали в этот детский дом. И мне тут хорошо, нравится. Если бы я была дома, я бы не оказалась в таком невероятном проекте. Спасибо этому детскому дому».
Марина очень хочет помочь маме исправиться, поэтому открытку с самыми важными и нежными словами посылает именно ей.
Подробности — в видеодневнике корреспондента НТВ Анастасии Пак.
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 17 февраля, в 20:00.
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