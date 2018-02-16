Главы МИД «нормандской четверки» обсудят в Мюнхене размещение миссии ООН в Донбассе

Переговоры глав МИД «нормандской четверки» пройдут в этот раз в Мюнхене, на конференции по безопасности, которая начнется в пятницу. На Западе от этих переговоров ждут чуть ли не прорыва в урегулировании конфликта на Украине. При этом утверждается, что мюнхенские соглашения могут прийти на смену минским, которые якобы себя окончательно изжили.
Минск был идеальной площадкой для переговоров по Донбассу, во-первых из-за своей нейтральной позиции, во-вторых, из-за логистики. Но надо признать, что в белорусской столице уже 3 года по сути работала только контактная группа по Донбассу. Личные встречи лидеров формата проходили то в Париже, то в Берлине.
Пётр Порошенко с самого начала относился к Минску скептически. Сейчас украинский президент наверняка возлагает большие надежды на своего советника Расмуссена. Бывший генсек НАТО должен представить в Мюнхене доклад о введении миссии ООН в Донбасс, которая, как утверждают эксперты, может поставить крест на всех договоренностях.
Миссию ООН уже напрямую обсуждают Владимир Путин и Пётр Порошенко. Пока компромисса достичь не удается: Москва настаивает на том, что «голубые каски» должны быть на линии разграничения сторон. Это логично: война закончится, и тогда можно будет воплощать минские договоренности — менять конституцию, проводить выборы в Донбассе без давления Киева и устранения неугодных. Но именно это Украине и не нравится.
Олег Бондаренко, директор Центра прогрессивной политики: «Им нужно по крайней мере отсечь народные республики от России. Именно поэтому они говорят, что миссия должна располагаться на границе с Россией, хотя стреляют именно со стороны Украины».
В состав миссии предлагают Бразилию и Белоруссию — страны, не входящих в НАТО и занимающих нейтральную позицию. Однако Украина пока не считает идею размещения в Донбассе белорусский контингент удачной.
Виктор Олевич, политолог: «Украина опасается, что белорусы займут не пророссийскую, а действительно нейтральную сторону в этом конфликте. Украина хочет видеть в Донбассе своих союзников — страны Запада или тех, кто находится в близких отношениях с основными западными спонсорами Киева».
Но политикам из Киева вообще-то стоило бы успокоиться. Во-первых, операция в Донбассе для белорусских «голубых касок» будет боевым крещением. И вряд ли они захотят подмочить репутацию. А во-вторых, у Александра Лукашенко есть целая миротворческая рота, подготовленная по стандартам североатлантического альянса.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Петрушко.
Пётр Порошенко с самого начала относился к Минску скептически. Сейчас украинский президент наверняка возлагает большие надежды на своего советника Расмуссена. Бывший генсек НАТО должен представить в Мюнхене доклад о введении миссии ООН в Донбасс, которая, как утверждают эксперты, может поставить крест на всех договоренностях.
Миссию ООН уже напрямую обсуждают Владимир Путин и Пётр Порошенко. Пока компромисса достичь не удается: Москва настаивает на том, что «голубые каски» должны быть на линии разграничения сторон. Это логично: война закончится, и тогда можно будет воплощать минские договоренности — менять конституцию, проводить выборы в Донбассе без давления Киева и устранения неугодных. Но именно это Украине и не нравится.
Олег Бондаренко, директор Центра прогрессивной политики: «Им нужно по крайней мере отсечь народные республики от России. Именно поэтому они говорят, что миссия должна располагаться на границе с Россией, хотя стреляют именно со стороны Украины».
В состав миссии предлагают Бразилию и Белоруссию — страны, не входящих в НАТО и занимающих нейтральную позицию. Однако Украина пока не считает идею размещения в Донбассе белорусский контингент удачной.
Виктор Олевич, политолог: «Украина опасается, что белорусы займут не пророссийскую, а действительно нейтральную сторону в этом конфликте. Украина хочет видеть в Донбассе своих союзников — страны Запада или тех, кто находится в близких отношениях с основными западными спонсорами Киева».
Но политикам из Киева вообще-то стоило бы успокоиться. Во-первых, операция в Донбассе для белорусских «голубых касок» будет боевым крещением. И вряд ли они захотят подмочить репутацию. А во-вторых, у Александра Лукашенко есть целая миротворческая рота, подготовленная по стандартам североатлантического альянса.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Петрушко.
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