«Читают по бумажке»: волонтер в Донбассе рассказал об обмане и унижениях в украинской армии

По обнародованным сегодня данным, число самоубийств в украинской армии выросло за год вдвое. Только в январе — 11 суицидов. Половина из них — в Донбассе. Стреляют бойцы и друг в друга — сегодня украинские морпехи, очевидно, пьяные, расстреляли четверых сослуживцев. Израильский офицер, который добровольно отправился в Донбасс, утверждает, что это лишь верхушка айсберга.
Виктор Вертснер уверяет, что был в Донбассе волонтером и в боевых действиях не участвовал. Однако украинские СМИ утверждают, что он служил инструктором на передовой. Рассказ Вертснера об унижениях солдат, кумовстве и распилах взорвал соцсети, и киевские власти объявили автору войну. Теперь он скрывается ото всех, но журналистам НТВ удалось его разыскать.
Виктор Вертснер, волонтер: «В миру я фотограф. На Украину я поехал, потому что, наверное, я там родился. Когда начались последние события на Украине, равнодушным я остаться просто не мог… Я поехал как волонтер. Я поехал помогать».
Одной из заявленных целей президента Украины Петра Порошенко было модернизировать армию страны, в частности, привести ее в соответствие со стандартами НАТО. Вертснер говорит, что этого достичь не удалось, несмотря на то, что командование утверждает обратное.
Виктор Вертснер: «Я был на штабных учениях, где все работало по системе НАТО. Все работало идеально, я просто был в шоке. Потом я заметил, что они все читают по бумажке, то есть заучивают текст, как в детском спектакле. Почему они это все делают? Потому что на следующий день приезжают офицеры НАТО, и им нужно показать красивую картинку».
Вертснер критикует также программу снабжения украинской армии: например, для солдат покупают непрактичное и слишком дорогое обмундирование. В армии процветает кумовство, и высокопоставленные офицеры, как правило, не позволяют идти в солдаты своим детям или же вовсе увозят их за границу.
Виктор Вертснер: «Командир части, дочь которого живет в Москве! Вы представляете себе такую ситуацию, например, у нас? Даже будь он самым большим патриотом, когда его дочь „прижмут“, он все сдаст, потому что он прежде всего отец. Таких вещей просто не может быть в воюющей стране».
Подробности — в сюжете программы «Итоги дня».
Виктор Вертснер, волонтер: «В миру я фотограф. На Украину я поехал, потому что, наверное, я там родился. Когда начались последние события на Украине, равнодушным я остаться просто не мог… Я поехал как волонтер. Я поехал помогать».
Одной из заявленных целей президента Украины Петра Порошенко было модернизировать армию страны, в частности, привести ее в соответствие со стандартами НАТО. Вертснер говорит, что этого достичь не удалось, несмотря на то, что командование утверждает обратное.
Виктор Вертснер: «Я был на штабных учениях, где все работало по системе НАТО. Все работало идеально, я просто был в шоке. Потом я заметил, что они все читают по бумажке, то есть заучивают текст, как в детском спектакле. Почему они это все делают? Потому что на следующий день приезжают офицеры НАТО, и им нужно показать красивую картинку».
Вертснер критикует также программу снабжения украинской армии: например, для солдат покупают непрактичное и слишком дорогое обмундирование. В армии процветает кумовство, и высокопоставленные офицеры, как правило, не позволяют идти в солдаты своим детям или же вовсе увозят их за границу.
Виктор Вертснер: «Командир части, дочь которого живет в Москве! Вы представляете себе такую ситуацию, например, у нас? Даже будь он самым большим патриотом, когда его дочь „прижмут“, он все сдаст, потому что он прежде всего отец. Таких вещей просто не может быть в воюющей стране».
Подробности — в сюжете программы «Итоги дня».
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