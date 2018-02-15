В Екатеринбурге обрушившаяся крыша придавила мужчину и двоих детей

Три человека пострадали при обрушении потолочного перекрытия в жилом доме.
ЧП случилось сегодня вечером в жилом доме в Суворовском переулке в Екатеринбурге. При обрушении пострадали мужчина и два ребенка. Сейчас им оказывают помощь.
На месте происшествия работают сыщики. Они проверяют информацию о том, что в доме велся ремонт крыши. В связи с этим решено опросить сотрудников подрядной организации и должностных лиц, ответственных за безопасность ремонтных работ, сообщили в управлении СК по Свердловской области.
На месте происшествия работают сыщики. Они проверяют информацию о том, что в доме велся ремонт крыши. В связи с этим решено опросить сотрудников подрядной организации и должностных лиц, ответственных за безопасность ремонтных работ, сообщили в управлении СК по Свердловской области.
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