Центр Петербурга покраснел в канун китайского Нового года

В городе на Неве начинают праздновать Новый год по восточному календарю. Желтая земляная собака вступает в свои права.
Стрелка Васильевского острова сегодня окрасилась в красный цвет. В Петербурге начинают праздновать китайский Новый год. У здания Биржи проходят танцы львов и драконов. Эти животные считаются самыми сильными и могущественными. Также зажигаются Ростральные колонны, а Дворцовый мост подсвечивается красным светом.
По восточному календарю Год желтой земляной собаки наступит в ночь на 16 февраля. И, кажется, совершенно не случайно он совпал с нашей масленичной неделей. Ведь в культуре Поднебесной Новый год — это встреча весны. Впрочем, красный цвет — это не символ наступающего тепла, а появления самого дракона.
Еще в программе праздника — соревнования по ушу и народные китайские гуляния. Власти Китая запретили фейерверки во время празднования Нового года в крупных городах Поднебесной из-за плохой экологии. Но в Петербурге с воздухом всё в порядке, поэтому не исключают даже салют.
По восточному календарю Год желтой земляной собаки наступит в ночь на 16 февраля. И, кажется, совершенно не случайно он совпал с нашей масленичной неделей. Ведь в культуре Поднебесной Новый год — это встреча весны. Впрочем, красный цвет — это не символ наступающего тепла, а появления самого дракона.
Еще в программе праздника — соревнования по ушу и народные китайские гуляния. Власти Китая запретили фейерверки во время празднования Нового года в крупных городах Поднебесной из-за плохой экологии. Но в Петербурге с воздухом всё в порядке, поэтому не исключают даже салют.
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