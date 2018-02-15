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    В день президентских выборов «Зенит» не сыграет с «Динамо». РФПЛ, Санкт-Петербург, ФК Динамо, ФК Зенит, выборы, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ день президентских выборов «Зенит» не сыграет с «Динамо»

    В день президентских выборов «Зенит» не сыграет с «Динамо»

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    В день президентских выборов «Зенит» не сыграет с «Динамо»

    В день президентских выборов «Зенит» не сыграет с «Динамо»

      Российская футбольная Премьер-лига не будет проводить матчи 18 марта.

      В заявлении РФПЛ говорится, что решение продиктовано обращениями МВД, руководства регионов и пунктами регламента чемпионата.

      Всего из-за предстоящего голосования будут сдвинуты четыре игры. Речь идет о матчах Матч «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Амкар», «Локомотив» — «Ахмат» и «Рубин» — «Спартак».

      О дате и времени переноса пока не сообщается. Новость уже возмутила болельщиков. По их словам, некоторые уже купили авиа- и железнодорожные билеты и забронировали гостиницы.

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