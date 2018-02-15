Ругань и нечленораздельные крики: СМИ узнали о разговорах пилотов разбившегося Ан-148

СМИ рассказали о содержании разговоров пилотов
Ан-148, разбившегося 11 февраля после вылета из Домодедово.
Узнать, о чем говорили члены экипажа, удалось, расшифровав данные звукового регистратора самолета. Перед вылетом пилоты читали контрольную карту, приводя в действие или проверяя работу различных приборов и механизмов. При этом обогрев приемников полного давления, с помощью которого считываются данные о скорости, они почему-то так и не включили.
А после взлета летчики обратили внимание на отличающиеся показания скорости на приборах. Тогда пилоты принялись ругаться и попытались решить эту проблему, увеличивая скорость и наклоняя самолет к земле. Как пишет «Коммерсант», столкновение с землей произошло уже под нечленораздельные крики пилотов.
Отметим, что ранее сегодня в Межгосударственном авиационном комитете сообщили, что специалистам удалось расшифровать данные со звукового регистратора Ан-148. Получены данные, которые подтверждают, что самолет разбился из-за неверной информации о скорости полета на приборах пилотов, что могло быть вызвано обледенением приемников полного давления.
Напомним, Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевший из Москвы в Орск, разбился в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после вылета из Домодедово 11 февраля. Жертвами авиакатастрофы стали 65 пассажиров и шесть членов экипажа — все находившиеся на борту люди.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
А после взлета летчики обратили внимание на отличающиеся показания скорости на приборах. Тогда пилоты принялись ругаться и попытались решить эту проблему, увеличивая скорость и наклоняя самолет к земле. Как пишет «Коммерсант», столкновение с землей произошло уже под нечленораздельные крики пилотов.
Отметим, что ранее сегодня в Межгосударственном авиационном комитете сообщили, что специалистам удалось расшифровать данные со звукового регистратора Ан-148. Получены данные, которые подтверждают, что самолет разбился из-за неверной информации о скорости полета на приборах пилотов, что могло быть вызвано обледенением приемников полного давления.
Напомним, Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевший из Москвы в Орск, разбился в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после вылета из Домодедово 11 февраля. Жертвами авиакатастрофы стали 65 пассажиров и шесть членов экипажа — все находившиеся на борту люди.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
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