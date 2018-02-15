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    Ругань и нечленораздельные крики: СМИ узнали о разговорах пилотов разбившегося Ан-148

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    • Фото: youtube.com
    Ругань и нечленораздельные крики: СМИ узнали о разговорах пилотов разбившегося <nobr>Ан-148</nobr>

    Ругань и нечленораздельные крики: СМИ узнали о разговорах пилотов разбившегося Ан-148

    Ругань и нечленораздельные крики: СМИ узнали о разговорах пилотов разбившегося <nobr>Ан-148</nobr>
  • Фото: youtube.com

    • СМИ рассказали о содержании разговоров пилотов Ан-148, разбившегося 11 февраля после вылета из Домодедово.

    Узнать, о чем говорили члены экипажа, удалось, расшифровав данные звукового регистратора самолета. Перед вылетом пилоты читали контрольную карту, приводя в действие или проверяя работу различных приборов и механизмов. При этом обогрев приемников полного давления, с помощью которого считываются данные о скорости, они почему-то так и не включили.

    А после взлета летчики обратили внимание на отличающиеся показания скорости на приборах. Тогда пилоты принялись ругаться и попытались решить эту проблему, увеличивая скорость и наклоняя самолет к земле. Как пишет «Коммерсант», столкновение с землей произошло уже под нечленораздельные крики пилотов.

    Отметим, что ранее сегодня в Межгосударственном авиационном комитете сообщили, что специалистам удалось расшифровать данные со звукового регистратора Ан-148. Получены данные, которые подтверждают, что самолет разбился из-за неверной информации о скорости полета на приборах пилотов, что могло быть вызвано обледенением приемников полного давления.

    смотретьНа месте крушения Ан-148 в Подмосковье обнаружено 4 тысячи обломков
    На месте крушения Ан-148 в Подмосковье обнаружено 4 тысячи обломков
    Напомним, Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевший из Москвы в Орск, разбился в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после вылета из Домодедово 11 февраля. Жертвами авиакатастрофы стали 65 пассажиров и шесть членов экипажа — все находившиеся на борту люди.



    Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника

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