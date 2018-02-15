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    «Адвита» мастерит скворечники в помощь больным детям. Санкт-Петербург, благотворительность, дети и подростки, онкологические заболевания. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Адвита» мастерит скворечники в помощь больным детям

    «Адвита» мастерит скворечники в помощь больным детям

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    «Адвита» мастерит скворечники в помощь больным детям

    «Адвита» мастерит скворечники в помощь больным детям

      Сегодня фонд «Адвита» дал старт своему традиционному аукциону «Грачи прилетели», который проходит в первый месяц весны.

      15 февраля — Международный день детей, больных раком. И сегодня организаторы благотворительной акции приступили к приему лотов. Это произведения прикладного искусства на птичью тему. Но главное — начали мастерить скворечники.

      К проектированию домиков для пернатых и их росписи подключились художники и подопечные фонда. Вооруженные различными живописными средствами они придумывали новые образы, насыщая их красками приближающейся весны.

      «Грачи прилетели» — не просто аукцион по сбору средств для тех, кто борется с серьезным недугом. Это еще и творческая школа самих подопечных фонда, будто демонстрирующих своим участием начало новой жизни, которая не оставила равнодушными благотворителей. Уже 19 февраля их ждут на концерте в Петрикирхе, где дарить добро можно будет под музыку Баха.

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