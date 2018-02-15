«Саратовские авиалинии» объявили о возобновлении полетов Ан-148

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» после катастрофы в Подмосковье включила в состав экипажей
Ан-148 пилотов-инструкторов.
Как сообщили в авиакомпании, полеты Ан-148 с усиленными экипажами решено возобновить с 16 февраля.
При этом в «Саратовских авиалиниях» подчеркнули, что специалисты авиационно-технической базы компании провели внеочередные технические проверки самолетов. Установлено, что все Ан-148 соответствуют требованиям эксплуатационной документации.
Напомним, Ан-148 «Саратовских авиалиний», направлявшийся из Москвы в Орск, разбился в Раменском районе Подмосковья 11 февраля. Лайнер рухнул через несколько минут после вылета из Домодедово. В результате погибли все находившиеся на борту люди — 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
По предварительным данным, к трагедии могло привести обледенение датчиков скорости. Однако сейчас расследование причин катастрофы продолжается. Как сообщил министр транспорта Максим Соколов, в целом информацию, записанную на звуковом самописце, удалось расшифровать. Материалы уже переданы в СК и приобщены к уголовному делу.
Также глава Минтранса отмечал, что пока нет никаких оснований для приостановки сертификата типа самолета Ан-148.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
При этом в «Саратовских авиалиниях» подчеркнули, что специалисты авиационно-технической базы компании провели внеочередные технические проверки самолетов. Установлено, что все Ан-148 соответствуют требованиям эксплуатационной документации.
Напомним, Ан-148 «Саратовских авиалиний», направлявшийся из Москвы в Орск, разбился в Раменском районе Подмосковья 11 февраля. Лайнер рухнул через несколько минут после вылета из Домодедово. В результате погибли все находившиеся на борту люди — 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
По предварительным данным, к трагедии могло привести обледенение датчиков скорости. Однако сейчас расследование причин катастрофы продолжается. Как сообщил министр транспорта Максим Соколов, в целом информацию, записанную на звуковом самописце, удалось расшифровать. Материалы уже переданы в СК и приобщены к уголовному делу.
Также глава Минтранса отмечал, что пока нет никаких оснований для приостановки сертификата типа самолета Ан-148.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
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