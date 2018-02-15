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    Художник-невидимка из Китая спрятал корреспондента НТВ на холсте картины. Китай, Санкт-Петербург, выставки и музеи, живопись и художники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВХудожник-невидимка из Китая спрятал корреспондента НТВ на холсте картины

    Художник-невидимка из Китая спрятал корреспондента НТВ на холсте картины

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    <nobr>Художник-невидимка</nobr> из Китая спрятал корреспондента НТВ на холсте картины

    Художник-невидимка из Китая спрятал корреспондента НТВ на холсте картины

    <nobr>Художник-невидимка</nobr> из Китая спрятал корреспондента НТВ на холсте картины

      Знаменитый китайский художник Лю Болин открывает выставку в музее современного искусства «Эрарта». Именно в Петербурге он сделал моделью для своей картины не самого себя, а блогера и журналистку.

      Техника его работы довольно сложна. Сначала Лю Болин фотографируется, потом раскрашивает себя в специальном костюме, а затем полностью сливается с фоном. Но это не просто искусство. Это способ привлечь внимание общества к политическим, экологическим и социальным проблемам.

      Обычно Лю Болин сам является героем своих работ. Но в Петербурге для участия в инсталляции он пригласил корреспондента НТВ Марию Сапожникову.

      Подробнее о мимикрии и преображении — смотрите в репортаже.

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