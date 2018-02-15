Художник-невидимка из Китая спрятал корреспондента НТВ на холсте картины

Знаменитый китайский художник Лю Болин открывает выставку в музее современного искусства «Эрарта». Именно в Петербурге он сделал моделью для своей картины не самого себя, а блогера и журналистку.
Техника его работы довольно сложна. Сначала Лю Болин фотографируется, потом раскрашивает себя в специальном костюме, а затем полностью сливается с фоном. Но это не просто искусство. Это способ привлечь внимание общества к политическим, экологическим и социальным проблемам.
Обычно Лю Болин сам является героем своих работ. Но в Петербурге для участия в инсталляции он пригласил корреспондента НТВ Марию Сапожникову.
Подробнее о мимикрии и преображении — смотрите в репортаже.
Обычно Лю Болин сам является героем своих работ. Но в Петербурге для участия в инсталляции он пригласил корреспондента НТВ Марию Сапожникову.
Подробнее о мимикрии и преображении — смотрите в репортаже.
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