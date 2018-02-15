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    Григорий Явлинский поговорил о проблемах экономики с петербургской интеллигенцией. Санкт-Петербург, Явлинский, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГригорий Явлинский поговорил о проблемах экономики с петербургской интеллигенцией

    Григорий Явлинский поговорил о проблемах экономики с петербургской интеллигенцией

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    Григорий Явлинский поговорил о проблемах экономики с петербургской интеллигенцией

    Григорий Явлинский поговорил о проблемах экономики с петербургской интеллигенцией

    Григорий Явлинский поговорил о проблемах экономики с петербургской интеллигенцией

      Кандидат в президенты от партии «Яблоко» провел предвыборную встречу в Северной столице.

      Экспресс-тренинг по демократичному интерьерному дизайну сегодня провели соратники Григория Явлинского. Зал, где была запланирована встреча кандидата в президенты с культурной интеллигенцией, оказался непростительно мал. Поэтому его сторонникам пришлось оперативно перенести столы и стулья прямо в фойе кинотеатра, расположенного в гостинице «Москва», где прошла встреча.

      Когда художники, артисты, литераторы и кинематографисты смогли занять свои места, яблочный лидер предложил неожиданную тему для творческой аудитории. Он заговорил об экономической ситуации в стране.

      Григорий Явлинский, кандидат в президенты РФ: «Россия жизненно нуждается в современной эффективно работающей экономике. На сегодняшний день ситуация у нас очень печальная. Российская экономическая система исчерпала все свои возможности».

      Впрочем, разговор об экономике Явлинский вскоре непринужденно перевел на близкую творческой интеллигенции тему цензуры. Сейчас Григорий Явлинский встречается с менее знаменитыми, но более широкими слоями населения. На мероприятие в гостинице «Москва» пустили всех желающих задать вопрос демократическому кандидату или дать ему напутствие.

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