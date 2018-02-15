Григорий Явлинский поговорил о проблемах экономики с петербургской интеллигенцией

Кандидат в президенты от партии «Яблоко» провел предвыборную встречу в Северной столице.

Экспресс-тренинг по демократичному интерьерному дизайну сегодня провели соратники Григория Явлинского. Зал, где была запланирована встреча кандидата в президенты с культурной интеллигенцией, оказался непростительно мал. Поэтому его сторонникам пришлось оперативно перенести столы и стулья прямо в фойе кинотеатра, расположенного в гостинице «Москва», где прошла встреча.



Когда художники, артисты, литераторы и кинематографисты смогли занять свои места, яблочный лидер предложил неожиданную тему для творческой аудитории. Он заговорил об экономической ситуации в стране.



Григорий Явлинский, кандидат в президенты РФ: «Россия жизненно нуждается в современной эффективно работающей экономике. На сегодняшний день ситуация у нас очень печальная. Российская экономическая система исчерпала все свои возможности».



Впрочем, разговор об экономике Явлинский вскоре непринужденно перевел на близкую творческой интеллигенции тему цензуры. Сейчас Григорий Явлинский встречается с менее знаменитыми, но более широкими слоями населения. На мероприятие в гостинице «Москва» пустили всех желающих задать вопрос демократическому кандидату или дать ему напутствие.