Патриарх Кирилл рассказал об «особенном идеале для девушек»

Патриарх Кирилл назвал главной миссией молодежи создание семьи и рождение детей.
Выступая с проповедью в храме Христа Спасителя, предстоятель РПЦ отметил, что выше этой миссии нет ничего.
Кирилл, патриарх Московский и всея Руси: «Идеалом молодой жизни должно быть создание семьи. Это, конечно, не единственный идеал. Но это особенный идеал для девушек, которые должны ясно сознавать, что создание семьи, рождение детей, их воцерковление, воспитание является Богом определенной для них миссией, выше которой нет ничего».
При этом патриарх подчеркнул, что сегодня заботу о семье можно сочетать с достижением «высот в различных областях жизни».
Также патриарх Кирилл обратил внимание на то, что церковное взаимодействие с современной молодежью — это не дань моде, а «требование свыше», передает РИА Новости.
Кирилл, патриарх Московский и всея Руси: «Идеалом молодой жизни должно быть создание семьи. Это, конечно, не единственный идеал. Но это особенный идеал для девушек, которые должны ясно сознавать, что создание семьи, рождение детей, их воцерковление, воспитание является Богом определенной для них миссией, выше которой нет ничего».
При этом патриарх подчеркнул, что сегодня заботу о семье можно сочетать с достижением «высот в различных областях жизни».
Также патриарх Кирилл обратил внимание на то, что церковное взаимодействие с современной молодежью — это не дань моде, а «требование свыше», передает РИА Новости.
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