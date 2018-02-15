Владимир Жириновский открыл огонь из пулемета

Кандидаты в президенты России продолжают встречаться с избирателями. Ряд политиков, баллотирующихся в президенты, в 29-ю годовщину вывода Советских войск из Афганистана присоединились к памятным мероприятиям.

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Жириновский

Путин

Владимир Жириновский встретился с воинами-афганцами за чашкой чая, почтил память всех погибших солдат у Вечного огня и пострелял в тире из пулемета и из винтовки.



А Сергей Бабурин присоединился к шествию бывших воинов-афганцев на Поклонной горе. Бабурин, кстати, сам, будучи призывником, воевал в Афганистане.



Еще один кандидат в президенты, Борис Титов, провел пресс-завтрак в итальянском ресторане, чтобы объяснить журналистам необходимость пенсионной реформы. Накопительная часть пенсии, по его мнению, должна стать абсолютно добровольной. Самому Титову, кстати, до пенсии осталось три года.



А выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин встретился с коллективом швейной фабрики «Большевичка» в Москве. Журналисты попытались задать ему вопросы. Но в окружении кандидата в президенты дали понять, что сейчас не время.



Сопредседатель штаба Владимира Путина Александр Румянцев сегодня общался с людьми в Иванове. Жители региона жаловались на разбитые дороги, отсутствие коммунальных благ в отдаленных сёлах, и говорили о здравоохранении.