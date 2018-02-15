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    «Газпром» подписал важные соглашения на инвестиционном форуме в Сочи. Газпром, компании, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Газпром» подписал важные соглашения на инвестиционном форуме в Сочи

    «Газпром» подписал важные соглашения на инвестиционном форуме в Сочи

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    «Газпром» подписал важные соглашения на инвестиционном форуме в Сочи

    «Газпром» подписал важные соглашения на инвестиционном форуме в Сочи

    «Газпром» подписал важные соглашения на инвестиционном форуме в Сочи

      «Газпром» подписал на сочинском форуме предварительный договор с холдингом «Сибур» на поставку сырья с Амурского ГПЗ.

      Это позволит «Сибуру» ввести в строй горно-химический комбинат, который будет поставлять на российский и мировой рынок полтора миллиона тонн полиэтилена в год.

      Еще одно соглашение «Газпром» подписал с Российским железными дорогами и группой «Синара» — оно обеспечит заправку новых газо-моторных локомотивов на Свердловской железной дороге.

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