«Газпром» подписал важные соглашения на инвестиционном форуме в Сочи

«Газпром» подписал на сочинском форуме предварительный договор с холдингом «Сибур» на поставку сырья с Амурского ГПЗ.
Это позволит «Сибуру» ввести в строй горно-химический комбинат, который будет поставлять на российский и мировой рынок полтора миллиона тонн полиэтилена в год.
Еще одно соглашение «Газпром» подписал с Российским железными дорогами и группой «Синара» — оно обеспечит заправку новых газо-моторных локомотивов на Свердловской железной дороге.
Еще одно соглашение «Газпром» подписал с Российским железными дорогами и группой «Синара» — оно обеспечит заправку новых газо-моторных локомотивов на Свердловской железной дороге.
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