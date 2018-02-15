«Газпром» подписал важные соглашения на инвестиционном форуме в Сочи

«Газпром» подписал на сочинском форуме предварительный договор с холдингом «Сибур» на поставку сырья с Амурского ГПЗ.

Это позволит «Сибуру» ввести в строй горно-химический комбинат, который будет поставлять на российский и мировой рынок полтора миллиона тонн полиэтилена в год.



Еще одно соглашение «Газпром» подписал с Российским железными дорогами и группой «Синара» — оно обеспечит заправку новых газо-моторных локомотивов на Свердловской железной дороге.