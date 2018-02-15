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    Опубликовано видео с места уничтожения боевика и гибели спецназовца в Дагестане. Дагестан, НАК, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОпубликовано видео с места уничтожения боевика и гибели спецназовца в Дагестане

    Опубликовано видео с места уничтожения боевика и гибели спецназовца в Дагестане

    2 комментария
    • Фото: nac.gov.ru
    Опубликовано видео с места уничтожения боевика и гибели спецназовца в Дагестане

    Опубликовано видео с места уничтожения боевика и гибели спецназовца в Дагестане

    Опубликовано видео с места уничтожения боевика и гибели спецназовца в Дагестане
    • Фото: nac.gov.ru

      • Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал оперативное видео с места боя с главарем боевиков в Дагестане. Во время этой перестрелки погиб спецназовец.

      Сегодня днем главаря боевиков удалось блокировать на участке горно-лесистой местности у села Харачи Унцукульского района. На предложение сдаться бандит ответил огнем из автоматического оружия. После этого боевик был ликвидирован.

      Во время операции погиб сотрудник спецназа. Еще несколько получили ранения.

      Как сообщили в НАК, уничтоженный боевик был главарем «харачинской» банды и c 2011 года находился в федеральном розыске. Он был причастен к ряду преступлений террористической направленности, в том числе подрыву автоколонны внутренних войск в декабре 2013 года.

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