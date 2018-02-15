Опубликовано видео с места уничтожения боевика и гибели спецназовца в Дагестане

Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал оперативное видео с места боя с главарем боевиков в Дагестане. Во время этой перестрелки погиб спецназовец.
Сегодня днем главаря боевиков удалось блокировать на участке горно-лесистой местности у села Харачи Унцукульского района. На предложение сдаться бандит ответил огнем из автоматического оружия. После этого боевик был ликвидирован.
Во время операции погиб сотрудник спецназа. Еще несколько получили ранения.
Как сообщили в НАК, уничтоженный боевик был главарем «харачинской» банды и c 2011 года находился в федеральном розыске. Он был причастен к ряду преступлений террористической направленности, в том числе подрыву автоколонны внутренних войск в декабре 2013 года.
Во время операции погиб сотрудник спецназа. Еще несколько получили ранения.
Как сообщили в НАК, уничтоженный боевик был главарем «харачинской» банды и c 2011 года находился в федеральном розыске. Он был причастен к ряду преступлений террористической направленности, в том числе подрыву автоколонны внутренних войск в декабре 2013 года.
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