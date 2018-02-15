Путин в Москве провел переговоры с королем Иордании

Положение дел на Ближнем Востоке стало центральной темой переговоров в Кремле. Сегодня Владимир Путин встретился с королем Иордании Абдаллой II.

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У лидеров двух стран сложились доверительные отношения — монарх бывает в России практически ежегодно. Его сегодняшний рабочий визит уже 18-й по счёту.



Владимир Путин, президент РФ: «Ваше Величество, дорогие друзья, Мы очень рады принимать вас в Москве. Мы виделись с Вами ровно год назад. И мы, и наши коллеги находятся в постоянном контакте. Конечно, личные встречи всегда важны. Мы будем говорить о двусторонних отношениях, ситуации в регионе, но в начале встречи позволю вспомнить, что мы отмечаем 55 лет установления дипломатических отношений. Думаю, у нас есть все основания надеяться, что мы и дальше будем укреплять взаимное доверие и сотрудничество.



Иорданский король в ходе визита отметил необходимость объединить усилия в противостоянии терроризму на Ближнем Востоке, подчеркнув, что Россия „начала решительную борьбу с этим злом раньше других“».

