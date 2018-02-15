Путин призвал прокуроров максимально решительно бороться с коррупцией

Борьбу с коррупцией нужно вести максимально решительно, и в такой работе правоохранительные органы получат всю необходимую политическую поддержку. Об этом сегодня заявил Владимир Путин, выступивший на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.
Владимир Путин, который традиционно участвует в коллегиях Генпрокуратуры, свой анализ деятельности ведомства начал именно с его социальной работы.
Владимир Путин, президент РФ: «Если вы видите, что кто-то искусственно задирает эти тарифы, прошу принимать быстрые и предусмотренные законом меры, ведь от необоснованных скачков цен страдают прежде всего — и мы с вами это хорошо понимаем — уязвимые слои населения».
Резонансные дела против коррупционеров наконец позволили разрушить стереотип вседозволенности и безнаказанности.
Владимир Путин, президент РФ: «Хочу обратить особое внимание на задачу по усилению работы по такому направлению, как противодействие коррупции. Мы постоянно это говорим, но с повестки дня этот вопрос к сожалению не снят. Надо действовать здесь максимально решительно. Такая работа правоохранительных органов получит всю необходимую политическую поддержку»
Участники коллегии заметили, что воровство и мздоимство молодежь воспринимает теперь как крайне негативные явления. К дисциплинарной ответственности прокурорам удалось привлечь 30 тысяч должностных лиц, больше тысячи человек уволили с утратой доверия.
Также прокуратура обеспечивает надзор за контрактами в рамках оборонзаказа, выявляя недобросовестных посредников. Генеральный прокурор привел и пример — хищение через 20 подставных организаций полутора миллиардов бюджетных рублей, которые выделялись на программу по уничтожению химического оружия.
Владимир Путин еще раз дал понять, что коррупция уже набила оскомину. Впрочем, злоупотреблять проверками тоже не стоит. Бизнес должен дышать свободно. Президент предложил прокурорам подумать какие еще законы можно сделать гуманнее, передает корреспондент НТВ Алексей Прокин.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы работу по гуманизации законодательства будем продолжать. Это значит, что нужно будет подумать, и мне нужна ваша помощь, поддержка, нужен ваш профессиональный совет: какие составы конкретно из уголовного судопроизводства можно безболезненно, но с пользой для дела переводить в сферу арбитражного разбирательства».
Владимир Путин, президент РФ: «Если вы видите, что кто-то искусственно задирает эти тарифы, прошу принимать быстрые и предусмотренные законом меры, ведь от необоснованных скачков цен страдают прежде всего — и мы с вами это хорошо понимаем — уязвимые слои населения».
Резонансные дела против коррупционеров наконец позволили разрушить стереотип вседозволенности и безнаказанности.
Владимир Путин, президент РФ: «Хочу обратить особое внимание на задачу по усилению работы по такому направлению, как противодействие коррупции. Мы постоянно это говорим, но с повестки дня этот вопрос к сожалению не снят. Надо действовать здесь максимально решительно. Такая работа правоохранительных органов получит всю необходимую политическую поддержку»
Участники коллегии заметили, что воровство и мздоимство молодежь воспринимает теперь как крайне негативные явления. К дисциплинарной ответственности прокурорам удалось привлечь 30 тысяч должностных лиц, больше тысячи человек уволили с утратой доверия.
Также прокуратура обеспечивает надзор за контрактами в рамках оборонзаказа, выявляя недобросовестных посредников. Генеральный прокурор привел и пример — хищение через 20 подставных организаций полутора миллиардов бюджетных рублей, которые выделялись на программу по уничтожению химического оружия.
Владимир Путин еще раз дал понять, что коррупция уже набила оскомину. Впрочем, злоупотреблять проверками тоже не стоит. Бизнес должен дышать свободно. Президент предложил прокурорам подумать какие еще законы можно сделать гуманнее, передает корреспондент НТВ Алексей Прокин.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы работу по гуманизации законодательства будем продолжать. Это значит, что нужно будет подумать, и мне нужна ваша помощь, поддержка, нужен ваш профессиональный совет: какие составы конкретно из уголовного судопроизводства можно безболезненно, но с пользой для дела переводить в сферу арбитражного разбирательства».
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