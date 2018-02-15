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    Глава Минтранса РФ: речевой самописец Ан-148 в целом расшифрован

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    • Фото: mak-iac.org
    Глава Минтранса РФ: речевой самописец <nobr>Ан-148</nobr> в целом расшифрован

    Глава Минтранса РФ: речевой самописец Ан-148 в целом расшифрован

    Глава Минтранса РФ: речевой самописец <nobr>Ан-148</nobr> в целом расшифрован
  • Фото: mak-iac.org

    • Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) смогли в целом расшифровать речевой самописец лайнера Ан-148, разбившегося в Подмосковье в минувшее воскресенье.

    Об этом в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума сообщил министр транспорта Максим Соколов.

    Максим Соколов, министр транспорта РФ: «В целом информацию, записанную на звуковом самописце, удалось расшифровать. Она будет принята к рассмотрению причин катастрофы, как МАКом, так и СК».

    В свою очередь официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что ведомство получило от МАК материалы расшифровок бортовых самописцев и приобщено их к уголовному делу.

    Ранее сегодня в МАК заявили, что работа по расшифровке записи речевого самописца Ан-148 продолжается и это может занять до десяти дней.

    смотретьНа месте крушения Ан-148 в Подмосковье обнаружено 4 тысячи обломков
    На месте крушения Ан-148 в Подмосковье обнаружено 4 тысячи обломков
    Самолет «Саратовских авиалиний», направлявшийся из Москвы в Орск, разбился в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после вылета из Домодедово 11 февраля. Погибли все находившиеся на борту — 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

    По предварительным данным, к трагедии могло привести обледенение датчиков скорости. Судя по данным параметрического самописца, спустя 2,5 минуты после взлета появились расхождения в показаниях этих датчиков. Экипаж отключил автопилот и начал управлять бортом в ручном режиме, однако разница в показаниях все возрастала. Более того, у лайнера стал развиваться правый крен. Машина перешла в пикирование и рухнула на землю на шестой минуте полета.



    Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника



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