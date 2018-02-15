МВД назвало «ВКонтакте» притоном наркоторговцев

МВД сообщило, что «ВКонтакте» стала самой «популярной» среди социальных сетей площадкой для пропаганды и распространения наркотических средств.
Соцсеть «ВКонтакте» стала самой «популярной» соцсетью в РФ для продажи наркотиков, сообщил на заседании Госдумы глава ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов.
Андрей Храпов, глава главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России: «В целях пропаганды употребления наркотиков и размещения сведений о местах их приобретения злоумышленниками активно используются социальные сети. Наиболее востребованной в этом отношении стала социальная сеть „ВКонтакте“, на ее долю приходится 89% запросов по соцсетям, поступивших из Роскомнадзора. На втором месте идут „Одноклассники“, меньше востребованы ЖЖ и Facebook».
Храпов заявил, что группы и сообщества, создаваемые в соцсетях, являются подобием наркопритона в электронном виде, и отметил: определенных группах происходит рекрутирование граждан в ряды наркокурьеров, обычно им обещают высокий заработок.
Ранее сегодня глава антинаркотического главка заявил, что на портале YouTube активно распространяется реклама наркотиков, однако администрация видеохостинга не спешит ее удалять. Он отметил, что полиции и Роскомнадзору удалось остановить «вал смертоносной рекламы» с ней все же успели ознакомиться порядка 33 млн человек.
В пресс-службе «ВКонтакте» сообщили ТАСС, что соцсеть постоянно блокирует информацию о продаже или способах приема запрещенных веществ.
Андрей Храпов, глава главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России: «В целях пропаганды употребления наркотиков и размещения сведений о местах их приобретения злоумышленниками активно используются социальные сети. Наиболее востребованной в этом отношении стала социальная сеть „ВКонтакте“, на ее долю приходится 89% запросов по соцсетям, поступивших из Роскомнадзора. На втором месте идут „Одноклассники“, меньше востребованы ЖЖ и Facebook».
Храпов заявил, что группы и сообщества, создаваемые в соцсетях, являются подобием наркопритона в электронном виде, и отметил: определенных группах происходит рекрутирование граждан в ряды наркокурьеров, обычно им обещают высокий заработок.
Ранее сегодня глава антинаркотического главка заявил, что на портале YouTube активно распространяется реклама наркотиков, однако администрация видеохостинга не спешит ее удалять. Он отметил, что полиции и Роскомнадзору удалось остановить «вал смертоносной рекламы» с ней все же успели ознакомиться порядка 33 млн человек.
В пресс-службе «ВКонтакте» сообщили ТАСС, что соцсеть постоянно блокирует информацию о продаже или способах приема запрещенных веществ.
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