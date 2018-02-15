Курганские приставы спасли должника от смерти

В Кургане судебные приставы спасли
32-летнего должника, едва не погибшего при пожаре в общежитии.
Сегодня утром судебные приставы Алексей Мурашов и Арман Мурзаев отправились в общежитие, чтобы встретиться с мужчиной, который уклонялся от уплаты алиментов.
Однако, подойдя к жилью должника, приставы почувствовали запах гари. Толкнув дверь, они попали в заполненную едким дымом комнату. Мужчина же в это время спал.
Тогда приставы вытащили розетки из удлинителя, в который были подключены плитка и обогреватель, открыли окна и растормошили должника. Однако похмельный мужчина сразу не понял, что его спасли от верной смерти. Вместо этого он пожалел о варившейся на плитке гороховой каше, сказав: «Блин, какая каша пропала!»
Как сообщили в управлении ФССП по Курганской области, должника доставили к судебному приставу-исполнителю, от которого он скрывался. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о неуплате алиментов.
Однако, подойдя к жилью должника, приставы почувствовали запах гари. Толкнув дверь, они попали в заполненную едким дымом комнату. Мужчина же в это время спал.
Тогда приставы вытащили розетки из удлинителя, в который были подключены плитка и обогреватель, открыли окна и растормошили должника. Однако похмельный мужчина сразу не понял, что его спасли от верной смерти. Вместо этого он пожалел о варившейся на плитке гороховой каше, сказав: «Блин, какая каша пропала!»
Как сообщили в управлении ФССП по Курганской области, должника доставили к судебному приставу-исполнителю, от которого он скрывался. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о неуплате алиментов.
Комментарии