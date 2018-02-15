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    Жителю Мурманской грозит 6 лет тюрьмы из-за ошибочно выданных банкоматом денег

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    Жителю Мурманской грозит 6 лет тюрьмы из-за ошибочно выданных банкоматом денег

    Жителю Мурманской грозит 6 лет тюрьмы <nobr>из-за</nobr> ошибочно выданных банкоматом денег

    Полицейские в городе Коле Мурманской области задержали мужчину, которому банкомат по ошибке выдал 600 тысяч рублей.

    С заявлением в полицию обратились представители банка, обвинив посетителя в краже. Из записей камер видеонаблюдения стало ясно, что банкомат из-за технической неисправности выдал больше денег, чем запрашивал владелец банковской карты.

    Из сообщения полиции Мурманской области: «Сотрудникам полиции задержанный пояснил, когда он ввел пин-код, вместо запрашиваемой 1 тысячи рублей банкомат выдал значительно больше купюр. Мужчина повторил комбинацию цифр еще несколько раз. Итого на руках подозреваемого оказалось 600 тысяч рублей. После этого он скрылся с деньгами».

    Вернуть деньги не получилось: мужчина сказал, что не помнит, как их потратил. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Северянину грозит до шести лет лишения свободы, передает РИА Новости

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