Жителю Мурманской грозит 6 лет тюрьмы из-за ошибочно выданных банкоматом денег

Полицейские в городе Коле Мурманской области задержали мужчину, которому банкомат по ошибке выдал 600 тысяч рублей.
С заявлением в полицию обратились представители банка, обвинив посетителя в краже. Из записей камер видеонаблюдения стало ясно, что банкомат из-за технической неисправности выдал больше денег, чем запрашивал владелец банковской карты.
Из сообщения полиции Мурманской области: «Сотрудникам полиции задержанный пояснил, когда он ввел пин-код, вместо запрашиваемой 1 тысячи рублей банкомат выдал значительно больше купюр. Мужчина повторил комбинацию цифр еще несколько раз. Итого на руках подозреваемого оказалось 600 тысяч рублей. После этого он скрылся с деньгами».
Вернуть деньги не получилось: мужчина сказал, что не помнит, как их потратил. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Северянину грозит до шести лет лишения свободы, передает РИА Новости
Из сообщения полиции Мурманской области: «Сотрудникам полиции задержанный пояснил, когда он ввел пин-код, вместо запрашиваемой 1 тысячи рублей банкомат выдал значительно больше купюр. Мужчина повторил комбинацию цифр еще несколько раз. Итого на руках подозреваемого оказалось 600 тысяч рублей. После этого он скрылся с деньгами».
Вернуть деньги не получилось: мужчина сказал, что не помнит, как их потратил. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Северянину грозит до шести лет лишения свободы, передает РИА Новости
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