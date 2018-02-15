Захарова пригрозила Западу «жесткими контрмерами» в ответ на вмешательство в выборы

Официальный представитель МИД обвинила Запад в попытках вмешательства во внутренние дела России.
В ходе еженедельного брифинга Мария Захарова подчеркнула, что, в отличие от звучащих на Западе «бездоказательных обвинений о всемогущих русских хакерах и некоем российском влиянии», у Москвы есть «конкретные факты попыток вмешательства стран Запада в дела России в контексте президентской избирательной кампании».
В связи с этим Захарова предупредила, что Россия может принять жесткие контрмеры, если попытки вмешательства не прекратятся.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Подобная деятельность должна прекратиться. Если она не прекратится, то мы будем вынуждены принять жесткие контрмеры, включая публичную реакцию».
Отметим, что ранее в Совфеде сообщали, что фиксируют попытки вмешательства американских СМИ в избирательную кампанию в России. При этом отмечалось, что Вашингтон «действует по десяти разным направлениям».
В связи с этим Захарова предупредила, что Россия может принять жесткие контрмеры, если попытки вмешательства не прекратятся.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Подобная деятельность должна прекратиться. Если она не прекратится, то мы будем вынуждены принять жесткие контрмеры, включая публичную реакцию».
Отметим, что ранее в Совфеде сообщали, что фиксируют попытки вмешательства американских СМИ в избирательную кампанию в России. При этом отмечалось, что Вашингтон «действует по десяти разным направлениям».
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