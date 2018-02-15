Войска НАТО хотят перемещаться по Европе «столь же быстро, как мигранты»

Министры обороны стран — членов НАТО договорились создать в европейских границах Североатлантического альянса подобие «военного Шенгена».
Главы оборонных ведомств НАТО в среду на встрече в Брюсселе одобрили создание командного штаба по обеспечению переброски сил и средств в Европе. Как сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник в Брюсселе, имеется в виду создание подобия «военного Шенгена».
Певроначально эту идею выдвинул бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, недовольный тем, что получение разрешений на переброску войск и вооружений НАТО в Европе — это очень сложный процесс. Например, перемещение американских войск из Польши в Германию требует пятидневного срока уведомления. По словам Ходжеса, союзнические войска и военная техника должны быть способны перемещаться по территории континента «столь же быстро, как и мигранты».
В свою очередь, наблюдатели говорят об инфраструктурных проблемах: дороги и мосты в странах Евросоюза потенциально не рассчитаны выдерживать вес тяжелой военной техники, туннели для нее недостаточно высоки, а взлетно-посадочные полосы не предназначены для обслуживания военной авиации.
Певроначально эту идею выдвинул бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, недовольный тем, что получение разрешений на переброску войск и вооружений НАТО в Европе — это очень сложный процесс. Например, перемещение американских войск из Польши в Германию требует пятидневного срока уведомления. По словам Ходжеса, союзнические войска и военная техника должны быть способны перемещаться по территории континента «столь же быстро, как и мигранты».
В свою очередь, наблюдатели говорят об инфраструктурных проблемах: дороги и мосты в странах Евросоюза потенциально не рассчитаны выдерживать вес тяжелой военной техники, туннели для нее недостаточно высоки, а взлетно-посадочные полосы не предназначены для обслуживания военной авиации.
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