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    Войска НАТО хотят перемещаться по Европе «столь же быстро, как мигранты»

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    Войска НАТО хотят перемещаться по Европе «столь же быстро, как мигранты»

    Войска НАТО хотят перемещаться по Европе «столь же быстро, как мигранты»

    Министры обороны стран — членов НАТО договорились создать в европейских границах Североатлантического альянса подобие «военного Шенгена».

    Главы оборонных ведомств НАТО в среду на встрече в Брюсселе одобрили создание командного штаба по обеспечению переброски сил и средств в Европе. Как сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник в Брюсселе, имеется в виду создание подобия «военного Шенгена».

    Певроначально эту идею выдвинул бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, недовольный тем, что получение разрешений на переброску войск и вооружений НАТО в Европе — это очень сложный процесс. Например, перемещение американских войск из Польши в Германию требует пятидневного срока уведомления. По словам Ходжеса, союзнические войска и военная техника должны быть способны перемещаться по территории континента «столь же быстро, как и мигранты».

    В свою очередь, наблюдатели говорят об инфраструктурных проблемах: дороги и мосты в странах Евросоюза потенциально не рассчитаны выдерживать вес тяжелой военной техники, туннели для нее недостаточно высоки, а взлетно-посадочные полосы не предназначены для обслуживания военной авиации.

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