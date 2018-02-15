Во Львове радикалы разбили Монумент Славы советским воинам

Украинские радикалы из организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) повредили Монумент Славы во Львове, установленный в память о победителях над нацизмом в Великой Отечественной войне.
Украинские радикалы разбили несколько плит и повредили надпись «Победителям над нацизмом» на Монументе Славы. Как сообщает интернет-издание Zahid.net, на монументе сейчас написано красной краской «памятник оккупанту».
Издание отмечает, что таким образом националисты из «Правого сектора», Организации украинских националистов и группировки «Сокол» пытались потребовать снести памятник в рамках декоммунизации.
Радикалы пригрозили, что если власть не будет к ним прислушиваться, то вскоре последует продолжение.
Ранее львовские депутаты обсуждали снос Монумента Славы и установки вместо него Мемориала почета украинских воинов, которые принимают участие в силовой операции на востоке Украины. Однако в Украинском институте национальной памяти сообщили, что Монумент Славы является памятником, посвященным сопротивлению и изгнанию нацистских оккупантов с Украины, а потому, согласно закону, не является символикой коммунистического режима и не подлежит обязательному демонтажу.
Издание отмечает, что таким образом националисты из «Правого сектора», Организации украинских националистов и группировки «Сокол» пытались потребовать снести памятник в рамках декоммунизации.
Радикалы пригрозили, что если власть не будет к ним прислушиваться, то вскоре последует продолжение.
Ранее львовские депутаты обсуждали снос Монумента Славы и установки вместо него Мемориала почета украинских воинов, которые принимают участие в силовой операции на востоке Украины. Однако в Украинском институте национальной памяти сообщили, что Монумент Славы является памятником, посвященным сопротивлению и изгнанию нацистских оккупантов с Украины, а потому, согласно закону, не является символикой коммунистического режима и не подлежит обязательному демонтажу.
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