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    Во Львове радикалы разбили Монумент Славы советским воинам

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    • Фото:Головне управління Національної поліції у Львівській області / facebook.com
    Во Львове радикалы разбили Монумент Славы советским воинам

    Во Львове радикалы разбили Монумент Славы советским воинам

    Во Львове радикалы разбили Монумент Славы советским воинам
  • Фото:Головне управління Національної поліції у Львівській області / facebook.com

    • Украинские радикалы из организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) повредили Монумент Славы во Львове, установленный в память о победителях над нацизмом в Великой Отечественной войне.

    Украинские радикалы разбили несколько плит и повредили надпись «Победителям над нацизмом» на Монументе Славы. Как сообщает интернет-издание Zahid.net, на монументе сейчас написано красной краской «памятник оккупанту».

    Издание отмечает, что таким образом националисты из «Правого сектора», Организации украинских националистов и группировки «Сокол» пытались потребовать снести памятник в рамках декоммунизации.

    Радикалы пригрозили, что если власть не будет к ним прислушиваться, то вскоре последует продолжение.

    Ранее львовские депутаты обсуждали снос Монумента Славы и установки вместо него Мемориала почета украинских воинов, которые принимают участие в силовой операции на востоке Украины. Однако в Украинском институте национальной памяти сообщили, что Монумент Славы является памятником, посвященным сопротивлению и изгнанию нацистских оккупантов с Украины, а потому, согласно закону, не является символикой коммунистического режима и не подлежит обязательному демонтажу.

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