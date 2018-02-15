Голодец заявила о необходимости увеличить пенсии до 25 тыс. рублей

Вице-премьер Ольга Голодец назвала повышение пенсий важнейшим шагом по борьбе с бедностью.
По словам Голодец, абсолютным приоритетом, который сегодня заложен в стратегию развития пенсионной системы, является увеличение пенсий до 2,5 прожиточных минимума.
Ольга Голодец, заместитель председателя правительства РФ: «Я напомню, что в стратегии заявлен уровень, который мы должны достичь, — в 2,5 прожиточных минимума. В сегодняшних ценах это около 25 тысяч рублей. К такой пенсии в сегодняшних ценах мы должны стремиться, такой пенсии сегодня мы должны достичь».
Доведение размера пенсий до этого уровня вице-премьер назвала «последним шагом в борьбе с бедностью, важнейшим шагом по борьбе с бедностью».
Также Голодец, выступая на полях Российского инвестиционного форума в Сочи, обратила внимание на проблему работающих бедных. Она отметила, что серьезным импульсом для преодоления этой проблемы станет решение с 1 мая уравнять МРОТ и прожиточный минимум. Этот шаг вице-премьер назвала «огромным и сенсационным достижением», передает ТАСС.
Напомним, ранее сегодня Госдума во втором чтении приняла законопроект об увеличении МРОТ до 11 163 рублей, то есть до прожиточного минимума. Изначально вывести МРОТ и прожиточный минимум на один уровень планировали не с 1 мая, а с начала 2019 года, однако Владимир Путин внес новый законопроект, чтобы ускорить процесс.
Ольга Голодец, заместитель председателя правительства РФ: «Я напомню, что в стратегии заявлен уровень, который мы должны достичь, — в 2,5 прожиточных минимума. В сегодняшних ценах это около 25 тысяч рублей. К такой пенсии в сегодняшних ценах мы должны стремиться, такой пенсии сегодня мы должны достичь».
Доведение размера пенсий до этого уровня вице-премьер назвала «последним шагом в борьбе с бедностью, важнейшим шагом по борьбе с бедностью».
Также Голодец, выступая на полях Российского инвестиционного форума в Сочи, обратила внимание на проблему работающих бедных. Она отметила, что серьезным импульсом для преодоления этой проблемы станет решение с 1 мая уравнять МРОТ и прожиточный минимум. Этот шаг вице-премьер назвала «огромным и сенсационным достижением», передает ТАСС.
Напомним, ранее сегодня Госдума во втором чтении приняла законопроект об увеличении МРОТ до 11 163 рублей, то есть до прожиточного минимума. Изначально вывести МРОТ и прожиточный минимум на один уровень планировали не с 1 мая, а с начала 2019 года, однако Владимир Путин внес новый законопроект, чтобы ускорить процесс.
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