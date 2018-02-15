Невский. Проверка на прочность <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Невский. Проверка на прочность 16+
    •  

    Голодец заявила о необходимости увеличить пенсии до 25 тыс. рублей

    8 комментариев

    Голодец заявила о необходимости увеличить пенсии до 25 тыс. рублей

    Голодец заявила о необходимости увеличить пенсии до 25 тыс. рублей

    Вице-премьер Ольга Голодец назвала повышение пенсий важнейшим шагом по борьбе с бедностью.

    По словам Голодец, абсолютным приоритетом, который сегодня заложен в стратегию развития пенсионной системы, является увеличение пенсий до 2,5 прожиточных минимума.

    Ольга Голодец, заместитель председателя правительства РФ: «Я напомню, что в стратегии заявлен уровень, который мы должны достичь, — в 2,5 прожиточных минимума. В сегодняшних ценах это около 25 тысяч рублей. К такой пенсии в сегодняшних ценах мы должны стремиться, такой пенсии сегодня мы должны достичь».

    Доведение размера пенсий до этого уровня вице-премьер назвала «последним шагом в борьбе с бедностью, важнейшим шагом по борьбе с бедностью».

    Также Голодец, выступая на полях Российского инвестиционного форума в Сочи, обратила внимание на проблему работающих бедных. Она отметила, что серьезным импульсом для преодоления этой проблемы станет решение с 1 мая уравнять МРОТ и прожиточный минимум. Этот шаг вице-премьер назвала «огромным и сенсационным достижением», передает ТАСС.

    смотретьГосдума одобрила повышение МРОТ до прожиточного минимума
    Госдума одобрила повышение МРОТ до прожиточного минимума
    Напомним, ранее сегодня Госдума во втором чтении приняла законопроект об увеличении МРОТ до 11 163 рублей, то есть до прожиточного минимума. Изначально вывести МРОТ и прожиточный минимум на один уровень планировали не с 1 мая, а с начала 2019 года, однако Владимир Путин внес новый законопроект, чтобы ускорить процесс.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru