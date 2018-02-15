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    «Инвестиции в будущее»: на форуме в Сочи обсуждают развитие регионов. инвестиции, Сочи, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Инвестиции в будущее»: на форуме в Сочи обсуждают развитие регионов

    «Инвестиции в будущее»: на форуме в Сочи обсуждают развитие регионов

    1 комментарий
    «Инвестиции в будущее»: на форуме в Сочи обсуждают развитие регионов

    «Инвестиции в будущее»: на форуме в Сочи обсуждают развитие регионов

    «Инвестиции в будущее»: на форуме в Сочи обсуждают развитие регионов

      В Сочи открылся Российский инвестиционный форум. В нем принимают участие около 2 тысяч представителей бизнеса, главы регионов и члены кабинета министров.

      На форуме идет прямой диалог власти и бизнеса, есть возможность проложить мосты между предприятиями регионов и инвесторами.

      Одними разговорами дело, конечно, не ограничится. За этот год окончательных цифр пока еще нет, но, например, в прошлом на полях форума было заключено почти 400 соглашений на общую сумму около 500 миллиардов рублей.

      Тема главного пленарного заседания — «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее». А на выставочной площадке форума представлены наглядные доказательства: в регионах немало интересных идей и перспективных проектов.

      Подробнее о форуме — в репортаже корреспондента Дины Ивановой.

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