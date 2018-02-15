«Инвестиции в будущее»: на форуме в Сочи обсуждают развитие регионов

В Сочи открылся Российский инвестиционный форум. В нем принимают участие около 2 тысяч представителей бизнеса, главы регионов и члены кабинета министров.

На форуме идет прямой диалог власти и бизнеса, есть возможность проложить мосты между предприятиями регионов и инвесторами.



Одними разговорами дело, конечно, не ограничится. За этот год окончательных цифр пока еще нет, но, например, в прошлом на полях форума было заключено почти 400 соглашений на общую сумму около 500 миллиардов рублей.



Тема главного пленарного заседания — «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее». А на выставочной площадке форума представлены наглядные доказательства: в регионах немало интересных идей и перспективных проектов.



Подробнее о форуме — в репортаже корреспондента Дины Ивановой.

