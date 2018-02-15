«Цифровое реагирование»: как изменится работа прокуратуры в ближайшие годы

Одной из тем, которая обсуждалась сегодня на коллегии Генпрокуратуры, стала «цифровая» реформа ведомства.
На реформе прокурорского надзора — так называемой «концепции цифровой трансформации» органов прокуратуры — генеральный прокурор Юрий Чайка предметно останавливаться не стал, затронув тему вскользь в конце выступления. Зато в кулуарах коллегии только и разговоров, что ведомство теперь будет работать по-новому. От перехода на цифру главк ждет резкого роста «уровня удовлетворенности граждан» от взаимодействия с прокуратурой. Завершить IT-реформу ведомство планирует до 2025 года.
Сотрудники ведомства получат цифровые подписи и персональные почтовые ящики. Иными словами, в недалеком будущем за те несколько часов, пока идет эта коллегия, на местах прокуроры успеют рассмотреть тысячи заявлений.
Юрий Чайка, генеральный прокурор РФ: « Основная цель при этом максимально использовать уже уже имеющиеся информационные системы. Оперативно внедрить новые разработки с тем, чтобы сама надзорная деятельность и ее результаты стали более эффективными, прозрачными и доступными для людей».
«Цифровое реагирование» — СМИ уже дали названия будущим методам работы прокурорского надзора. Отреагировал на планы прокуроров и Владимир Путин, который традиционно участвует в заседании коллегии.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.
Сотрудники ведомства получат цифровые подписи и персональные почтовые ящики. Иными словами, в недалеком будущем за те несколько часов, пока идет эта коллегия, на местах прокуроры успеют рассмотреть тысячи заявлений.
Юрий Чайка, генеральный прокурор РФ: « Основная цель при этом максимально использовать уже уже имеющиеся информационные системы. Оперативно внедрить новые разработки с тем, чтобы сама надзорная деятельность и ее результаты стали более эффективными, прозрачными и доступными для людей».
«Цифровое реагирование» — СМИ уже дали названия будущим методам работы прокурорского надзора. Отреагировал на планы прокуроров и Владимир Путин, который традиционно участвует в заседании коллегии.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.
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