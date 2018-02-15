В МВД обвинили YouTube в попустительстве рекламе наркотиков

Руководитель антинаркотического главка МВД РФ Андрей Храпов заявил, что администрация YouTube не мешает распространению «пронаркотической информации».
Выступая в Госдуме, Храпов подчеркнул, что на популярном видеохостинге размещается реклама наркотиков, однако администрация YouTube не спешит ее удалять.
Андрей Храпов, начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ: «Вынужден отметить, что и по сей день на видеохостинге размещается множество пронаркотической информации. К сожалению, администрация данного ресурса не уделяет должного внимания модерированию своего сайта и удалению подобного контента, публикация которого противоречит политике самого же видеохостинга».
При этом руководитель управления подчеркнул, что МВД совместно с Роскомнадзором удалось остановить «вал смертоносной рекламы», однако, по оценкам экспертов, с ней все же успели ознакомиться порядка 33 млн человек, передает ТАСС.
Отметим, что ранее сегодня глава Минкомсвязи Николай Никифоров не исключил, что в РФ ограничат доступ к YouTube и Instagram. Это может произойти, если порталы не будут соблюдать российское законодательство или выполнять решения российских судов. При этом пользователи из сразу нескольких российских регионов уже сообщили о неполадках в работе YouTube.
Андрей Храпов, начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ: «Вынужден отметить, что и по сей день на видеохостинге размещается множество пронаркотической информации. К сожалению, администрация данного ресурса не уделяет должного внимания модерированию своего сайта и удалению подобного контента, публикация которого противоречит политике самого же видеохостинга».
При этом руководитель управления подчеркнул, что МВД совместно с Роскомнадзором удалось остановить «вал смертоносной рекламы», однако, по оценкам экспертов, с ней все же успели ознакомиться порядка 33 млн человек, передает ТАСС.
Отметим, что ранее сегодня глава Минкомсвязи Николай Никифоров не исключил, что в РФ ограничат доступ к YouTube и Instagram. Это может произойти, если порталы не будут соблюдать российское законодательство или выполнять решения российских судов. При этом пользователи из сразу нескольких российских регионов уже сообщили о неполадках в работе YouTube.
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