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    Воры отняли кошелек с золотом у посетителя McDonald’s в Москве

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    Воры отняли кошелек с золотом у посетителя McDonald’s в Москве

    Воры отняли кошелек с золотом у посетителя McDonald’s в Москве

    Нападение на посетителя фастфуда произошло в районе Кузьминки в Москве.

    Четверо неизвестных напали на мужчину возле McDonald’s в столичных Кузьминках. Злоумышленники отобрали у пострадавшего кошелек с золотыми монетами.

    Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, все четверо нападавших были неславянской внешности.

    Ведется розыск подозреваемых.

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