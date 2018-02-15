Воры отняли кошелек с золотом у посетителя McDonald’s в Москве

Нападение на посетителя фастфуда произошло в районе Кузьминки в Москве.
Четверо неизвестных напали на мужчину возле McDonald’s в столичных Кузьминках. Злоумышленники отобрали у пострадавшего кошелек с золотыми монетами.
Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, все четверо нападавших были неславянской внешности.
Ведется розыск подозреваемых.
Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, все четверо нападавших были неславянской внешности.
Ведется розыск подозреваемых.
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