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    Путин поздравил экс-главу Высшего Арбитражного суда с попаданием в «кремлевский список»

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    • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
    Путин поздравил <nobr>экс-главу</nobr> Высшего Арбитражного суда с попаданием в «кремлевский список»

    Путин поздравил экс-главу Высшего Арбитражного суда с попаданием в «кремлевский список»

    Путин поздравил <nobr>экс-главу</nobr> Высшего Арбитражного суда с попаданием в «кремлевский список»
  • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

    • Владимир Путин заявил, что бывший председатель Высшего Арбитражного суда Вениамин Яковлев, который был включен США в так называемый кремлевский список, много сделал для страны.

    Президент обратился к Яковлеву, выступая на итоговой коллегии Генпрокуратуры, и напомнил, что 12 февраля экс-главе Высшего Арбитражного суда исполнилось 86 лет.

    При этом Путин подчеркнул, что заслуги Яковлева были отмечены не только в России, но и за рубежом, передает «Интерфакс».

    Владимир Путин, президент РФ: «Его заслуги были отмечены не только в нашей стране и в мире, они еще будут отмечаться, даже заокеанскими друзьями, которые на 86-м году жизни внесли его в известный „кремлевский список“. Это большого стоит, мы вас с этим поздравляем».

    Напомним, «кремлевский список» 30 января был представлен конгрессу США в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Всего в него были включены 114 высокопоставленных российских чиновников и глав госкорпораций, а также 96 крупных бизнесменов.

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    При этом в списке нет никаких санкционных требований. Однако в американском Минфине сообщили, что новые ограничительные меры могут быть введены в ближайшие месяцы. А накануне министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Дональд Трамп одобрил работу по введению санкций.

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