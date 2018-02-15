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    «Я смотрела на тебя и улыбалась»: Яна Поплавская поддержала участницу «Ты супер!». артисты, дети и подростки, знаменитости, Ты супер. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Я смотрела на тебя и улыбалась»: Яна Поплавская поддержала участницу «Ты супер!»

    «Я смотрела на тебя и улыбалась»: Яна Поплавская поддержала участницу «Ты супер!»

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    «Я смотрела на тебя и улыбалась»: Яна Поплавская поддержала участницу «Ты супер!»

    «Я смотрела на тебя и улыбалась»: Яна Поплавская поддержала участницу «Ты супер!»

    «Я смотрела на тебя и улыбалась»: Яна Поплавская поддержала участницу «Ты супер!»

      В эту субботу зрители смогут продолжить знакомство с конкурсантами второго сезона детского международного вокального конкурса «Ты супер!». В волнительный момент первого выступления на большой сцене юных дарований поддерживают актеры театра и кино, телеведущие и музыканты. Так, поддержать 9-летнюю Еву Соломенникову из Новосибирска пришла актриса Яна Поплавская.

      Ева Соломенникова — жизнерадостная, открытая девочка. Она активно участвует в жизни класса, школы, с удовольствием принимает участие в конкурсах и концертах. Учится только на «хорошо» и «отлично» и уже третий год дополнительно занимается в школе танцев и вокальной студии.

      Для первого тура отборочных испытаний Ева выбрала песню из фильма «Про Красную Шапочку». Члены жюри были очарованы обаянием юной вокалистки, а ее артистичность по достоинству оценила гостья проекта — актриса Яна Поплавская, исполнившая в том самом фильме главную роль.

      Яна Поплавская, актриса: «Ева понравилась мне тем, что в ее выступлении не чувствовалось волнения, желания понравиться. Чувствовалось, что ей хорошо, что ей комфортно в роли артиста. Очень органичная, обаятельная — и с неповторимым светом внутри. Она настоящая. Я смотрела на нее и улыбалась! Также я хотела бы сказать большое спасибо членам жюри — мне кажется, что это самое доброе и справедливое жюри на свете. Мне очень нравится этот проект, и хочется, чтобы на нашем телевидении таких программ становилось больше».

      Актриса подарила юной вокалистке игрушку-ангела, который теперь станет ее талисманом.

      смотретьОтборочный тур удивительного вокального конкурса «Ты супер!» продолжается. Новый выпуск — в субботу на НТВ
      Отборочный тур удивительного вокального конкурса «Ты супер!» продолжается. Новый выпуск — в субботу на НТВ
      Подробности этой встречи НТВ покажет в очередном выпуске конкурса «Ты супер!» — 17 февраля в 20:00.

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