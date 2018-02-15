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    На Украине в музей Бандеры бросили бомбу

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    • Фото: report.if.ua
    На Украине в музей Бандеры бросили бомбу

    На Украине в музей Бандеры бросили бомбу

    На Украине в музей Бандеры бросили бомбу
  • Фото: report.if.ua

    • На территории музея Степана Бандеры в селе Старый Угринов Ивано-Франковской области Украины произошел взрыв.

    Неизвестный бросил самодельное взрывное устройство в здание музея в ночь на 15 февраля.

    В результате строению был причинен незначительный ущерб. В частности, были повреждены двери музея.

    При этом в администрации музея заявили, что злоумышленники могли устроить взрыв, чтобы «привлечь внимание», сообщает украинский портал «Репортер».

    Отметим, что в Старом Угринове находится первый в истории музей Степана Бандеры. Он начал действовать в 1992 году.

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