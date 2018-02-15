Игорь Крутой и Иван Колесников станут героями программы «Однажды…» на НТВ

17 февраля, в субботу, в новом выпуске еженедельного телевизионного журнала «Однажды…» появятся знаменитый композитор и член жюри международного детского вокального конкурса «Ты супер!» Игорь Крутой и восходящая звезда отечественного кинематографа Иван Колесников.
Новый выпуск предоставит возможность ближе познакомиться с известным музыкальным продюсером и музыкантом Игорем Крутым. Маэстро углубится в воспоминания об истории любви родителей, детстве, первых выступлениях, заработке и любимой песне. Он заговорит о зарождении и дальнейшей судьбе одного из главных проектов его жизни — «Новой волны», которая больше не проводится в Юрмале, и раскроет подробности многолетней теплой дружбы с культовым композитором Раймондом Паулсом.
Игорь Крутой с трепетом вспомнит близкие отношения с легендарным баритоном Дмитрием Хворостовским и признается, что считает его незаменимым, а также поделится гордостью от записанного совместно с оперной примой Анной Нетребко всемирно признанного альбома. Один из самых успешных музыкальных продюсеров не скрывает, что его жизнь непростая, но интересная, и с удовольствием делится уникальными историями дружбы с главными звездами отечественной эстрады: Львом Лещенко, Аллой Пугачёвой, Игорем Николаевым, Лаймой Вайкуле. Также Игорь Крутой выскажет свое мнение относительно нынешней карьеры Александра Серова — близкого друга юности и артиста, принесшего первый успех маэстро. Помимо этого, телезрители смогут узнать больше об отношениях знаменитого композитора с супругой и музой Ольгой.
В рамках авторского проекта о своем «однажды» расскажет и популярный актер Иван Колесников — звезда кассовой спортивной драмы «Движение вверх». Артист вспомнит неудачную попытку поступить в школу-студию МХАТ, вынужденную работу осветителем и необычные пробы у легендарного режиссера Станислава Говорухина, а также расскажет про незаурядную кличку, которая сопровождала его в школе и институте.
По-своему особенные истории о любимом сыне расскажут родители, которые поведают о желании Ивана с ранних лет обзавестись семьей и детьми, а супруга Лина поделится романтичными подробностями студенческой свадьбы с будущим известным актером. Сам артист своим главным достижением считает вовсе не громкие роли и серьезные карьерные успехи, а семью, и открыто признается, что дети и супруга — все, что есть у него в жизни.
Смотрите программу «Однажды…» каждую субботу в 16:20 на НТВ.
Игорь Крутой с трепетом вспомнит близкие отношения с легендарным баритоном Дмитрием Хворостовским и признается, что считает его незаменимым, а также поделится гордостью от записанного совместно с оперной примой Анной Нетребко всемирно признанного альбома. Один из самых успешных музыкальных продюсеров не скрывает, что его жизнь непростая, но интересная, и с удовольствием делится уникальными историями дружбы с главными звездами отечественной эстрады: Львом Лещенко, Аллой Пугачёвой, Игорем Николаевым, Лаймой Вайкуле. Также Игорь Крутой выскажет свое мнение относительно нынешней карьеры Александра Серова — близкого друга юности и артиста, принесшего первый успех маэстро. Помимо этого, телезрители смогут узнать больше об отношениях знаменитого композитора с супругой и музой Ольгой.
В рамках авторского проекта о своем «однажды» расскажет и популярный актер Иван Колесников — звезда кассовой спортивной драмы «Движение вверх». Артист вспомнит неудачную попытку поступить в школу-студию МХАТ, вынужденную работу осветителем и необычные пробы у легендарного режиссера Станислава Говорухина, а также расскажет про незаурядную кличку, которая сопровождала его в школе и институте.
По-своему особенные истории о любимом сыне расскажут родители, которые поведают о желании Ивана с ранних лет обзавестись семьей и детьми, а супруга Лина поделится романтичными подробностями студенческой свадьбы с будущим известным актером. Сам артист своим главным достижением считает вовсе не громкие роли и серьезные карьерные успехи, а семью, и открыто признается, что дети и супруга — все, что есть у него в жизни.
Смотрите программу «Однажды…» каждую субботу в 16:20 на НТВ.
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