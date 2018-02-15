Невский. Проверка на прочность <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Невский. Проверка на прочность 16+
    •  
    Игорь Крутой и Иван Колесников станут героями программы «Однажды…» на НТВ. знаменитости, кино, музыка и музыканты, НТВ, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИгорь Крутой и Иван Колесников станут героями программы «Однажды…» на НТВ

    Игорь Крутой и Иван Колесников станут героями программы «Однажды…» на НТВ

    комментировать

    Игорь Крутой и Иван Колесников станут героями программы «Однажды…» на НТВ

    Игорь Крутой и Иван Колесников станут героями программы «Однажды…» на НТВ

      17 февраля, в субботу, в новом выпуске еженедельного телевизионного журнала «Однажды…» появятся знаменитый композитор и член жюри международного детского вокального конкурса «Ты супер!» Игорь Крутой и восходящая звезда отечественного кинематографа Иван Колесников.

      Новый выпуск предоставит возможность ближе познакомиться с известным музыкальным продюсером и музыкантом Игорем Крутым. Маэстро углубится в воспоминания об истории любви родителей, детстве, первых выступлениях, заработке и любимой песне. Он заговорит о зарождении и дальнейшей судьбе одного из главных проектов его жизни — «Новой волны», которая больше не проводится в Юрмале, и раскроет подробности многолетней теплой дружбы с культовым композитором Раймондом Паулсом.

      Игорь Крутой с трепетом вспомнит близкие отношения с легендарным баритоном Дмитрием Хворостовским и признается, что считает его незаменимым, а также поделится гордостью от записанного совместно с оперной примой Анной Нетребко всемирно признанного альбома. Один из самых успешных музыкальных продюсеров не скрывает, что его жизнь непростая, но интересная, и с удовольствием делится уникальными историями дружбы с главными звездами отечественной эстрады: Львом Лещенко, Аллой Пугачёвой, Игорем Николаевым, Лаймой Вайкуле. Также Игорь Крутой выскажет свое мнение относительно нынешней карьеры Александра Серова — близкого друга юности и артиста, принесшего первый успех маэстро. Помимо этого, телезрители смогут узнать больше об отношениях знаменитого композитора с супругой и музой Ольгой.

      В рамках авторского проекта о своем «однажды» расскажет и популярный актер Иван Колесников — звезда кассовой спортивной драмы «Движение вверх». Артист вспомнит неудачную попытку поступить в школу-студию МХАТ, вынужденную работу осветителем и необычные пробы у легендарного режиссера Станислава Говорухина, а также расскажет про незаурядную кличку, которая сопровождала его в школе и институте.

      По-своему особенные истории о любимом сыне расскажут родители, которые поведают о желании Ивана с ранних лет обзавестись семьей и детьми, а супруга Лина поделится романтичными подробностями студенческой свадьбы с будущим известным актером. Сам артист своим главным достижением считает вовсе не громкие роли и серьезные карьерные успехи, а семью, и открыто признается, что дети и супруга — все, что есть у него в жизни.

      Смотрите программу «Однажды…» каждую субботу в 16:20 на НТВ.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru