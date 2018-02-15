Медведев: даже под санкциями экономика РФ стала менее зависима от шоков

Медведев заявил, что российская экономика стала менее зависима от внешних шоков и цен на сырье.
Премьер заявил об устойчивости финансовой системы и курса рубля, а также отметил, что в РФ удалось обеспечить макроэкономическую стабильность.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «У нас устойчивая финансовая система и курс национальной валюты. Мы обеспечили макроэкономическую стабильность, о необходимости которой так долго говорили разные люди. Даже под санкциями наша экономика стала менее зависима от внешних шоков и цен на сырье».
Также, выступая на пленарном заседание Российского инвестиционного форума в Сочи, глава правительства обратил внимание на рекордно низкий уровень инфляции в 2017 году (2,5%), отметив, что и в дальнейшем она не должна выходить за рамки 4% в год, передает РИА Новости.
Кроме того, Медведев сообщил, что уже в этом году бюджет может стать профицитным, и призвал развивать положительные тенденции в российской экономике.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Динамика ВВП вышла в плюс, пусть даже он и относительно небольшой. В том числе за счет адресной поддержки отраслей».
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «У нас устойчивая финансовая система и курс национальной валюты. Мы обеспечили макроэкономическую стабильность, о необходимости которой так долго говорили разные люди. Даже под санкциями наша экономика стала менее зависима от внешних шоков и цен на сырье».
Также, выступая на пленарном заседание Российского инвестиционного форума в Сочи, глава правительства обратил внимание на рекордно низкий уровень инфляции в 2017 году (2,5%), отметив, что и в дальнейшем она не должна выходить за рамки 4% в год, передает РИА Новости.
Кроме того, Медведев сообщил, что уже в этом году бюджет может стать профицитным, и призвал развивать положительные тенденции в российской экономике.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Динамика ВВП вышла в плюс, пусть даже он и относительно небольшой. В том числе за счет адресной поддержки отраслей».
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