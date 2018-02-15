Путин потребовал разобраться со скачками цен на услуги ЖКХ

Глава государства поручил прокурорам существенно усилить надзор за следствием и разобраться с искусственным завышением цен на услуги ЖКХ.
Президент подчеркнул, что при обращении в правоохранительные органы граждане рассчитывают на помощь и справедливость. В связи с этим, отметил Путин, необходимо усилить надзор за следствием на всех уровнях.
Владимир Путин, президент РФ: «Гражданин, обратившийся за защитой в правоохранительные органы, должен быть уверен, что ему помогут в сложной ситуации, восстановят нарушенные права, справедливость. Прошу существенно усилить надзор за следствием, причем на всех его уровнях».
Также, выступая на коллегии Генпрокуратуры, глава государства обратил внимание сотрудников ведомства на случаи недобросовестного завышения цен на услуги ЖКХ. В этих случаях, заявил Путин, необходимо принимать быстрые меры.
Владимир Путин, президент РФ: «Если вы видите, что кто-то искусственно задирает эти тарифы, прошу принимать быстрые и предусмотренные законом меры, ведь от необоснованных скачков цен страдают прежде всего — и мы с вами это хорошо понимаем — уязвимые слои населения».
Кроме того, президент потребовал от прокуроров обеспечить соблюдение конституционных прав граждан во время президентских выборов, передает «Интерфакс». Глава государства подчеркнул, что именно честные выборы являются «основой легитимности государственной власти» и «залогом доверия граждан».
Владимир Путин, президент РФ: «Гражданин, обратившийся за защитой в правоохранительные органы, должен быть уверен, что ему помогут в сложной ситуации, восстановят нарушенные права, справедливость. Прошу существенно усилить надзор за следствием, причем на всех его уровнях».
Также, выступая на коллегии Генпрокуратуры, глава государства обратил внимание сотрудников ведомства на случаи недобросовестного завышения цен на услуги ЖКХ. В этих случаях, заявил Путин, необходимо принимать быстрые меры.
Владимир Путин, президент РФ: «Если вы видите, что кто-то искусственно задирает эти тарифы, прошу принимать быстрые и предусмотренные законом меры, ведь от необоснованных скачков цен страдают прежде всего — и мы с вами это хорошо понимаем — уязвимые слои населения».
Кроме того, президент потребовал от прокуроров обеспечить соблюдение конституционных прав граждан во время президентских выборов, передает «Интерфакс». Глава государства подчеркнул, что именно честные выборы являются «основой легитимности государственной власти» и «залогом доверия граждан».
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